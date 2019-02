Thalía vive su mejor momento en la cima del éxito

No hay reto con el que no pueda Thalía. La mexicana es una de las mujeres más exitosas del mundo del entretenimiento, pues todo lo que toca lo transforma en oro. Y es que a la intérprete de No Me Acuerdo todo le sale bien. Basta con ver sus números en las plataformas de streaming o las vistas de sus videos en YouTube. Sin embargo, el éxito de la cantante no se limita al plano musical. Además, la también conocida como la ‘reina de las telenovelas’ ha explorado con éxito el mundo empresarial y del diseño. Da play y entérate de todo en lo que la protagonista de Marimar está conquistando.