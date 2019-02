Llevo meses hablando de su talento, su generosidad, su inteligencia y su belleza (también de cómo nos congelábamos en la piscina grabando de madrugada, por supuesto), ¡feliz cumpleaños @gabyespino! (📸 @beatriceaguirre) #PeruanoConSuerte

A post shared by Jason Day (@mrjasonday) on Nov 15, 2018 at 4:57pm PST