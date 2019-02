Giulietta, la hija de Ana Patricia Gámez, está muy contenta con la llegada de su hermanito Liam a sus vidas. La niña de tres años no sólo recibió con emoción la noticia de que se convertiría en hermana mayor, sino que de inmediato se convirtió en su protectora. Giulietta no se separa de Liam y procura que siempre esté contento. A la niña le encanta hacer reír al bebé de seis meses y, en los días más tranquilos, le cuenta cuentos o comparte con él sus juguetes favoritos. Sin duda una bella relación entre hermanitos que tiene muy contenta a Ana Patricia Gámez. ¡Da play en el video y no te pierdas estos bellos momentos familiares!