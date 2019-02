De unos meses a la fecha, el nombre de Yalitza Aparicio ha cobrado popularidad entre la comunidad de Hollywood, así como en los medios internacionales. Todos se preguntaban de dónde había salido esta chica de sonrisa tímida, y más de uno deseaba conocer sus humildes orígenes en Tlaxiaco, Oaxaca en México. Fue así como varios periodistas se trasladaron hasta su comunidad para ahondar en más detalles sobre la vida de la nominada al Oscar como Mejor Actriz.

Algunos obtuvieron lo que buscaban: dar con el paradero de la familia de Yalitza, quien antes de ser una estrella, se desempeñaba como educadora. Pronto, esos reportajes y videos sobre la familia de Yalitza, así como de su pequeña comunidad, se hicieron virales en las redes. Parece que la creciente popularidad de la estrella de Roma no es del agrado de todos, pues sin querer han trastocado su vida personal.

A su llegada a la entrega de los Premios de la Asociación de Editores de Cine (ACE, por sus siglas en inglés), Alfonso Cuarón, director de Roma, salió en defensa de la privacidad de su musa y expresó su malestar frente a algunos reporteros que allí se encontraban. “Nada más que ya no me molesten a Yalitza, a la familia de Yalitza, eso fue muy mala onda. No quiero platicar de eso, nada más se los digo a ustedes”, expresó.

Sobre la popularidad de Yalitza en México, varios reporteros le preguntaron su opinión, a lo que él contesto: “Bueno, tú eres de los medios, a mí no me preguntes, tú debes de saber lo que está pasando, eres reportero”.

Apenas la semana pasada, la propia Yalitza ya había pedido a los medios de comunicación que dejaran a su familia fuera de los reflectores, así como a los miembros de su comunidad. En un encuentro con la prensa, la actriz dijo: “Muchas personas se han acercado a mí diciéndome que yo mando periodistas (a su pueblo) a que los molesten y que ellos no quieren. Con eso nada más les pido, tener cuidado con la gente; por educación, si ellos dicen ‘no’, respetarlos”.

Defendiendo lo suyo

Incluso, hasta los seres queridos de la joven nominada enviaron un comunicado de prensa en el que piden de la forma más amable que los dejen tranquilos y que por favor respeten la situación por la que están atravesando.

En el mensaje se lee lo siguiente: “Estamos muy orgullosos de Yalitza y agradecemos profundamente el tremendo apoyo que está recibiendo de la prensa y el público de todo el mundo. Pero les pedimos muy atentamente, que respeten la privacidad de nuestra familia durante este momento tan emocionante”.