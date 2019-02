Fue apenas hace unas horas cuando Dayanara Torres revelaba que fue diagnosticada con cáncer en la piel, una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores y amigos, quienes sin duda se han volcado en las redes sociales para demostrarle su solidaridad y todo el amor que necesita la exreina de belleza en este difícil momento.

Fue a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, que la también actriz contó lo que está sucediendo con su cuerpo. Debajo de esa publicación destacan los comentarios de varios famosos que le han hecho saber que no está sola y que cuenta con toda su solidaridad y apoyo para atravesar esta complicada etapa de su vida.

Uno de ellos ha sido Ricky Martin, quien es amigo de Dayanara y comparte nacionalidad. “Un fuerte abrazo Dayanara. Pa’ lante guerrera. Toda la fuerza positiva del mundo contigo”, escribió el cantante debajo de la publicación de la boricua.

Por otro lado, Francisca Lachapel también mostró su empatía con la jueza de Mira Quién Baila All Stars y comentó: “Dios está contigo, como siempre lo ha hecho. Él te guiará y te dará las fuerzas para superar esto. Estarás bien ¡Confía! Voy a orar mucho por ti”.

Toni Costa fue otro de los famosos que envió sus buenos deseos a nombre de su esposa y su hija. “Te queremos mucho. Eres una guerrera de pies a cabeza, estás en nuestras oraciones. Ada, Alaïa y yo te mandamos millones de besos y un abrazo súper fuerte”, escribió el bailarín español en la publicación de su quien fuera su compañera en la pista de baile de Mira Quién Baila, en 2017.

La puertorriqueña Zuleyka Rivera envió un motivador mensaje a su compatriota, en donde la animó a seguir adelante con valentía. “¡Todos estamos contigo! ¡Las mejores energías y vibras de tus hermanos! Venga librana, voy a usted y pago el triple. ¡Siga enseñando esa casta!”, escribió la exMiss Universo.

Rashel Díaz, presentadora de Un Nuevo Día (Telemundo), se mostró conmovida y envió un emotivo mensaje a través de Instagram. “Hermosa, nada es imposible para Dios, él te acompañará en este camino paso a paso y el final será de victoria, ¡así lo declaramos en tu nombre!”, escribió la cubana. “Tu fuerza la has demostrado a través de los años y en esta ocasión vencerás una vez más de la mano de Dios, tu familia y todos los que te admiramos. Estarás en las oraciones de mi familia cada día”, agregó.

Famosos como María Celeste Arrarás, Luis Fonsi, Karla Martínez, Olga Tañón, Jhonny Lozada, entre otros, también enviaron sus mejores deseos a Dayanara Torres, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Respaldada por el amor

Sin duda alguna, una de las grandes preocupaciones de Dayanara Torres son sus hijos, Cristian y Ryan, fruto de su relación con el cantante Marc Anthony, quienes están al tanto de la difícil situación que atraviesa su famosa madre. Ha sido la misma puertorriqueña quien se ha pronunciado sobre cómo se encuentran tras su diagnóstico.

“Quiero decirles que yo estoy bien, que estoy fuerte. Mis hijos están bien, aunque con mucho, mucho miedo. Pero saben que tienen una mamá guerrera que no se rinde y que me levanto de todas las que me ponen, me levanto fuerte, más fuerte que nunca”, dijo en el video en el que revelaba la triste noticia de su enfermedad.

Aunque serán tiempos difíciles para Torres, no cabe duda de que el amor de su familia, así como el de su prometido, Louis D’Esposito, serán clave para que la bella boricua supere esta prueba de vida.