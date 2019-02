El bailarín Toni Costa habla con HOLA! USA sobre algunos casos de bullying que ha vivido junto a su prometida, la actriz y presentadora Adamari López. El español, que está participando en Mira Quién Baila: All Stars, confiesa que le duele ver este tipo de cosas. Aunque remarca que "hay faltas de respeto que no se pueden dejar pasar", él responde sin ponerse al mismo nivel que sus críticos. El papá de Alaïa aconseja a las víctimas a pedir ayuda y a denunciar este tipo de agresiones en la red para que no vuelvan a producirse.

