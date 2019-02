De ser una de las nominadas para dejar el show, ahora Clarissa Molina se perfila para dar batalla en la gran final de Mira Quién Baila All Stars (Univision). La modelo dominicana no la tendrá nada fácil, pues competirá contra Amara, El Dasa y Pedro Moreno. Los cuatro se enfrentarán por última vez en la pista el próximo domingo y al fin conoceremos al triunfador de esta emocionante competencia de baile. Semana a semana, Clarissa ha demostrado que no solo es uno de los rostros más bellos de la televisión, sino que también tiene un gran dominio sobre la pista de baile.

La presentadora de El Gordo y la Flaca logró pasar a la final con una espectacular presentación junto a Amara. La quinta gala de la competencia arrancó con ambas sobre la pista al ritmo de Surfin USA, logrando las palmas del público, pero no así la aceptación de los jueces. El Dasa, Pedro y Chyno se llevaron los buenos comentarios por parte del jurado gracias a la gran ejecución que hicieron de Be Italian.

Tras esos increíbles openings, Clarissa Molina tomó la pista al ritmo de la salsa Quiero Tiempo y de pareja tuvo a Juan Carlos. Cuando estuvo frente a los jueces, le recordaron que estar en la semifinal no era nada fácil y que no podía permitirse fallas. Casper Smart, quien ha sido sus más duros críticos le dijo: “No hay espacio para errores”. Según Univision.com El comentario del coreógrafo provocó que Clarissa se soltara a llorar y pidió a los jueces que vieran el esfuerzo que semana a semana ha hecho desde que arrancó la competencia el pasado 6 de enero.

Para el segundo baile de la noche, la reina de Nuestra Belleza Latina VIP 2016 tuvo como pareja de baile a Toni Costa y dejaron a todos sin aliento con su presentación a ritmo de samba.

Tras una reñida competencia, el eliminado de la quinta gala fue Chyno Miranda, quien se despidió feliz y agradecido por el cariño del público. A pesar de su brillante ejecución con el vals de Mi Sorpresa Eres Tú y de las excelentes críticas por parte del jurado, formado por Casper Smart, Dayanara Torres y Yuri, el venezolano quedó fuera de la competencia.

Una chica de gran corazón

Clarissa está comprometida con la Fundación Monumento Viviente, la cual apoya –desde los Estados Unidos—a las comunidades de escasos recueros de su natal República Dominicana, desde hace más de 26 años. A lo largo de esta semana, Clarissa y el resto de los finalistas se prepararán para conquistar el primer lugar de la competencia y llevarse un cheque de $25 mil dólares, el cual será donado a la causa que apoyan.