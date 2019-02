¡Qué románticos! El amor entre Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se consolida con el paso del tiempo y este domingo la pareja de famosos celebró su segundo aniversario de novios. Para esta ocasión la intérprete de Dinero quiso dedicarle un emotivo mensaje a su chico y lo ha hecho a través de Instagram, donde compartió una serie de fotos que resumen los mejores momentos que han vivo a lo largo de estos dos últimos años.

“Dos años de risas. Dos años de diversión. Dos años de aventuras. De entusiasmo de crecer y aprender. De la verdadera amistad ¡Y mucho amor! Haces de mi mundo un lugar más hermoso, seguro y estable... en medio de nuestra vida siempre cambiante y en constante movimiento... me haces sentir como una adolescente empezando de nuevo... Cada vez que pienso que te tengo atrapado, me sorprendes en las formas más maravillosas que me recuerdan lo bendecida que soy por haberte encontrado ahora en este momento en este tiempo... nuestro tiempo... Te Amo Macho... #atapontheshoulder # 2years", escribió la también actriz.

La pareja -que ha demostrado en más de una oportunidad lo mucho que se quieren y lo bien que se llevan sus familias- comenzó a salir en 2017 tras encontrarse en un evento en Los Ángeles, poco después de que él fuera a ver su espectáculo en Las Vegas, All I have, y desde entonces no se han separado y son una de las parejas de famosos del momento.

Alex mantiene buena relación con Emme y Max, los mellizos que JLo tuvo con el también cantante Marc Anthony. Asimismo, Jennifer se la lleva muy bien con las hijas de su novio, Natasha y Ella, quienes ya ven como hermanos a los hijos de la intérprete de En Anillo.

No es la primera vez que la cantante grita a los cuatro vientos lo mucho que quiere a su media naranja. De hecho, la pareja suele ser abierta con su relación en las redes sociales cada vez que tiene la oportunidad. Hace unos días, ambos alentaron a sus amigos y seguidores a aceptar el reto de los 10 días (#10dayschallenge) que consistía en pasar diez días sin consumir azúcares y carbohidratos ¡y el resultado fue increíble!