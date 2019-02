Casper Smart revela por qué terminó con Jennifer López

Mucho antes de que Alex Rodriguez apareciera en la vida de Jennifer López, Casper Smart ocupaba el corazón de la cantante. A finales de 2011, se reportó que la llamada ‘Diva de El Bronx’ estaba saliendo con uno de sus bailarines, el joven Casper Smart, 18 años menor que ella. Aunque la pareja trató de llevar su relación lo más discreto posible, de un día para otro empezaron a hacerse más públicos además de compartir publicaciones en redes sociales. Tras un tiempo juntos, decidieron terminar su relación y seguir cada uno con sus vidas. A más de 3 años de poner punto final a ese romance, el bailarín habló sobre ese noviazgo en una entrevista con Univision.

VER GALERÍA

Casper, quien actualmente se desempeña como parte del jurado de Mira Quién Baila All Stars, reveló a Maity Interiano cómo fue que empezó su relación con la cantante. La pareja se conoció cuando grabaron el videoclip de Dance Again, un año después comenzaron a hacerse cada vez más cercanos. “Yo estaba soltero, ella estaba soltera. Comenzó como un coqueteo, luego más coqueteo. Hubo una conexión. Ninguno del os dos pensamos que iba a ser más que un rato divertido y de repente ya estábamos pasando tiempo juntos, nos agradaba la compañía, hubo química”. El coreógrafo indicó que congeniaban muy bien: “Yo estaba mu y joven, tenía 23 o 24 años, ella es 18 años mayor, así que tenía 42 y a sus dos hijos. Pero en el momento que todo hizo click, pasamos todos los días juntos por un año”.

VER GALERÍA

En la entrevista para Despierta América (Univision), Smart indicó que las cosas entre ellos no funcionaron debido a la diferencia de edades. “Yo era muy joven y egoísta. Pensaba que estaba listo para una relación con una mujer con hijos y todo”, indicó. El hecho de ser casi 20 años menor que ella fue un factor de peso, incluso él reconoce que tuvo actitudes “ignorantes y tontas” a lo largo del tiempo que estuvieron juntos.

¿Hubiera llegado al altar con Jennifer López, de haber funcionado su relación? El bailarín no lo descartó: “Considero el matrimonio con cada chica que conozco, soy un enamorado”. A pesar de haber terminado se noviazgo hace más de tres años, Casper reconoció que al día de hoy, lleva una relación cordial y de respeto con Jennifer.

Más notas como esta:

- Jennifer López y Alex Rodriguez terminan su #10DayChallenge y lo celebran con un banquete

- La épica reacción de Alex Rodriguez después del comentario de P. Diddy sobre las 'abs' de Jennifer López

Los amores del pasado de Jennifer López

Parece que Casper Smart no es el único que ha tenido en mente a J.Lo durante los últimos días... La semana pasada, mientras J-Rod se concentraba en su dieta de 10 días sin calorías ni carbohidratos, Jennifer compartió en su Instagram una fotografía de sus espectaculares 'abs' dejando a sus seguidores sin aliento... pero también a uno de sus ex novios. El rapero Puff Daddy –con el que Jennifer tuvo un romance en a finales de los noventa –se quedó perplejo al ver la imagen de su ex y comentó OMG (“¡Oh por Dios!”). Los fans de Jennifer no daban crédito al mensaje del músico, pero lo más sorprendente fue cuando A-Rod se hizo presente y escribió: "Lucky Me (Qué suerte la mía)".

VER GALERÍA