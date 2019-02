Clarissa Molina sabe muy bien que sus seguidores agradecen cada detalle que comparte de su vida con ellos. Tal y como sucedió hace unos días, cuando la participante de Mira Quién Baila All Stars compartió una hermosa imagen de su pasado, con la que se robó el corazón de sus más de un millón de followers y provocó los más bellos comentarios por parte de ellos.

“Hola a todos, aquí estoy parada posando para la cámara de rollo gris de mami, mientras a la vez estoy haciéndome... ¿Quién adivina?”, escribió la hermosa presentadora de El Gordo y la Flaca debajo de su instantánea. Sus fans se dijeron enternecidos por la foto y le comentaron: “Eres hermosa y no cambias tu esencia”, “Bella Clari me encantas. Bendiciones desde cuba” y “No cambias niña. Bendiciones”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en su publicación.

Seguramente en esa época Clarissa no tenía idea de lo que le esperaba unos años más tarde, cuando se convirtió en una estrella gracias a que ganó la versión VIP de Nuestra Belleza Latina 2016. Sin embargo, antes de conquistar esa corona, la hermosa dominicana se vio envuelta en una situación bastante precaria en la que incluso aseguró no tener a donde llegar a dormir, eso sin contar que sus sueños estuvieron a punto de cumplirse al ser rechazada un año antes del famoso reality de Univision que la lanzaría al estrellato.

A pesar de los malos momentos, la reina de belleza no ha permitido que la sonrisa que presume en la fotografía de su infancia se haya ido de su rostro. Su carisma, talento y belleza, han hecho que esa pequeña niña de la imagen se haya convertido en toda una mujer que conquista los corazones de millones de televidentes a diario y que ve hoy sus sueños realizados.

Clarissa Mollina, una niña traviesa

Tal y como podemos ver en su fotografía del pasado, Clarissa Molina fue una niña muy feliz y juguetona, como la mayoría de los infantes. Prueba de ello es la cicatriz que tiene en la frente que, de acuerdo con la presentadora, se hizo en un club en su ciudad natal. Su padre confirmó la historia a través de una entrevista durante el programa Despierta América y reveló aún más detalles de aquel accidente. "Éramos socios de ahí y la llevábamos para divertirse. Un día, casi ya no íbamos, estaba dando la última montadita en el columpio y, en un cruce de esos, uno de los muchachos le pegó en la cara", recordó Domingo Molina. "Amauri, su hermano, la recogió y le puso un pañuelo en la herida y hasta que no llegó al médico, no la soltó".