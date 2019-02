Ximena Duque está de celebración, pues el pasado 30 de enero la actriz festejó su cumpleaños número 34. Y aunque recibió muchos mensajes de felicitación, fue el de Jay Adkins el que derritió por completo a sus seguidores. A través de su Instagram, el marido de la actriz compartió una serie de fotografías al lado de su esposa y las acompañó de unas emotivas palabras que sacaron una que otra lagrima a alguno de sus seguidores, según confesaron en los comentarios de la publicación.

“Que increíble ha sido el viaje en el que me has llevado. Estoy muy agradecido de poderte llamar esposa y madre de Luna”, escribió Adkins, quien también se dijo agradecido por permitirle ser parte de la vida de Cristian, hijo que la colombiana tuvo en una relación anterior. “Tuve el mejor día contigo hoy. Me encantó cada momento y no puedo esperar a pasar cada cumpleaños contigo de la misma manera”, continuó el guapo empresario.

“(Lo prometo) puedes disfrutar este día tanto como quieras el 25 de diciembre y el 1 de enero, jajaja. (Nuestro pequeño chiste interior). Te amo mami. Feliz cumpleaños princesa mía”, finalizó para dejar más que conmovidos a sus miles de seguidores quienes no dudaron en felicitarlos por la hermosa pareja que conforman.

“Me encantan como pareja, son tan bellos. Feliz cumple hermosa mujer”, escribió uno de los fans de Jay. “Que bonito y que detalle que también ponga una foto con el hijo grande, como debe de ser. Muy bello”, comentó otro debajo de la publicación que ya rebasa los más de 41 mil likes.

Por otro lado, la bella intérprete compartió una serie de videos en sus stories de Instagram, en donde presumió que su marido la había consentido con un relajante día de spa y una cena a la luz de las velas, en la que estuvo acompañada también por su primogénito. Un día que seguramente no olvidará, pues por lo que pudimos ver y leer en el mensaje de su esposo, la artista pasó un cumpleaños único, rodeada de sus seres más queridos y llena de amor.

Festejo por adelantado

Ximena Duque tuvo un inicio de año un poco turbulento, pues el anuncio de su salida de Telemundo, televisora a la cual perteneció por más de 10 años, la mantuvo en el foco de atención por algunos días. Sin embargo, la colombiana ha estado muy consentida, incluso desde una semana antes de su cumpleaños. Desde el pasado lunes, la actriz empezó con las celebraciones. Sus amigas le organizaron una fiesta en un restaurante, una ladies night en la que estuvo rodeada del cariño de las mujeres que más importancia tienen en su vida, incluida su mamá.