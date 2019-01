Lili Estefan tiene un ritmo natural para bailar, pero no contaba con las lecciones de Toni Costa que la hicieron dar vueltas en el estudio de El Gordo y la Flaca. La presentadora aprovechó la visita del bailarín para aprender un par de pasos que la dejaron maravillada y, por supuesto, la evidencia de este divertido momento quedó plasmada en su cuenta de Instagram. "¡¡La vida da muchas vueltas!!", escribió la Flaca en su publicación, en la que Toni la lleva de la mano para dar una increíble vuelta al estilo Mira Quién Baila All Stars. "Con Toni Costa no me mareo", agregó la Flaca de su nueva técnica de baile.

VER GALERÍA

Con mucha soltura, Lili Estefan siguió las instrucciones de Toni para dar dos giros guiada por su mano derecha para después caer suavemente en sus brazos. La Flaca se lució levantando la pierna con mucho estilo sin soltar a su maestro de baile. Todo mientras las cámaras del programa estaban apagadas y les daban la libertad a los conductores de divertirse en el foro de Univision.

Notas relacionadas:

- Raúl de Molina pidió disculpas a Adamari López y esto opinan Lili Estefan y Clarissa Molina

- La divertida broma de Lili Estefan a Thalía que confirma que son las mejores amigas

Lili aprovechó la presencia de Toni para aprender un paso más. Esta vez Toni la sujetó entre sus brazos para, al ritmo de salsa, hacerla girar con la espalda hacia atrás, un paso que repitieron un par de veces antes de perfeccionarlo y permitirle a la presentadora seguir bailando aún impresionada por haber superado la lección. "Lo bailao nadie me lo quita. Divirtiéndome de lo lindo con Toni Costa. ¡Este hombre baila espectacular!", agregó Lili después de convivir con el prometido de Adamari López. "Y yo disfrutando, ustedes saben que el baile es mi mayor pasión", detalló al lado de otro clip en el que aparece muy contenta.

¡Raúl de Molina y Clarissa Molina no se quedaron atrás!

En su visita al foro de El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina no se quedó con las ganas de saber cómo cargar a una mujer durante un baile. Toni aceptó y le mostró cómo hacer un cambre, es decir, la mujer arquea la parte superior de la espalda mientras mantiene recta la parte inferior. El conductor logró guiar a Clarissa Molina tal como Toni lo hizo, provocando el aplauso del staff.

VER GALERÍA

Son estos momentos los que provocan la alegría de Lili Estefan en su trabajo. La Flaca recién expresó lo feliz que se siente de estar rodeada de gente exitosa que la hace sentir tan cómoda y contenta como el primer día que El Gordo y la Flaca salió al aire. "¡¡El éxito es poder levantarme todas las mañanas y saber que puedo vivir la vida haciendo lo que más me gusta!!", escribió sobre su día a día en los foros de Univsion. "¡Con el equipo más divertido de la televisión hispana! ¡Todavía me emociono cuando me doy cuenta lo mucho que hemos caminado juntos durante estos 20 años de programa!", añadió agradecida.