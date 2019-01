Los últimos meses en la vida de Yalitza Aparicio han sido un torbellino: festivales de cine, encuentros con estrellas de cine, vestidos de alta costura, alfombras rojas y por supuesto, su nominación como Mejor Actriz en los Premios Oscar. Sin embargo, la joven actriz también ha tenido que lidiar con el lado negativo de su creciente popularidad, pues en las redes sociales, además de haber todo tipo de comentarios negativos hacia ella, también hay memes sobre su nominación en los Premios de la Academia, así como de su persona en general.

Durante un evento en la Ciudad de México, los medios de comunicación le preguntaron a la estrella de Roma su opinión sobre los memes que se han hecho virales en las redes. La actriz de 25 años se refirió en específico a uno de ellos, en los que aparecen estrellas como Ana de la Reguera o Karla Souza en una foto y Yalitza, en otra. Sobre la foto de las actrices aparece la leyenda: “Triunfaremos en Hollywood” y en la de la joven de origen oaxaqueño se lee: “Oilas”.

Sobre esta imagen, Aparicio indicó: “No me agrada, tampoco me agrada que me pregunten sobre eso. Considero que ellas son mujeres admirables que han llegado ahí, que han estudiado, que singuen luchando por representarnos a nosotros y por algo están ahí”.

Incluso, Yalitza destacó sus trayectorias y aseguró que sus colegas le han enviado mensajes de admiración por su trabajo en la película dirigida por Alfonso Cuarón. “Se siguen manteniendo ahí porque esto no es nada fácil, como cualquier otra profesión es complicado ir subiendo al nivel que tu quieres y en camino, ellas siguen ahí con toda la actitud. He recibido mensajes de apoyo de ellas y agradezco que me muestren ese apoyo”.

La joven, quien antes de incursionar en el cine se desempeñaba como educadora, también habló de que el cine le parecía un mundo totalmente ajeno a ella, pues no se sentía identificada. “Yo no conocía muchas cosas del cine. Consideraba que no me pertenecía a mí, que era un mundo de sueños al que no podía aspirar porque ninguna mujer que yo veía en la pantalla se parecía a mí”, indicó.

'Casual', el comentario de Ana de la Reguera

Hace uno días, Ana de la Reguera causó revuelo en las redes. La actriz de origen veracruzano comentó una foto en la que Yalitza aparecía en la portada de Vanity Fair junto a otras personalidades del cine como Rami Malek, quien interpretó a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. La protagonista de películas como Así del Precipicio escribió debajo de la imagen: “Casual”.

Su comentario no fue del agrado de los usuarios de las redes sociales y en cuestión de minutos recibió una oleada de ataques, incluso hubo quienes aseguraron que Ana sentía celos de Yalitza, pero de eso no hay nada. Sobre esta situación, la actriz decidió romper el silencio en sus redes sociales y contó que su comentario fue sacado de contexto.

"Los últimos días me he despertado con mucho odio y resentimiento, me he sentido bulleada, ha sido feo despertarme así estos días", dijo en uno de los primeros videos que publicó en Instagram Stories. De la Reguera indicó que la palabra ‘casual’ se refería a lo serena y relajada que Yalitza lucía en la sesión de fotos para la revista. "Yalitza está súper casual en medio de todos, con una dignidad, con una serenidad... casual es para mí estar relajado, así lo vi yo, la gente lo ha sacado de contexto", expresó. Aclaró que su mensaje no fue con burla o envidia, como algunos lo señalaron. “Ella sale tan al nivel de la gente, parece que ha estado ahí toda la vida, eso para mí significó casual”.