Este 30 de enero, Ximena Duque cumplirá años, pero los festejos no podían esperar y desde el lunes la actriz empezó con las celebraciones. Sus amigas le organizaron una fiesta en un restaurante, una ladies night en la que estuvo rodeada del cariño de las mujeres que más importancia tienen en su vida, incluida su mamá. Después de la gran fiesta de cumpleaños que hizo semanas atrás para celebrar el primer año de su hija, Luna, sus fans ahora se preguntan cómo será su festejo y ya no pueden esperar para ser testigos de ese gran día gracias a las publicaciones que la esposa de Jay Adkins hace en su cuenta de Instagram. ¡Da play al video y no te pierdas el primer festejo de Ximena Duque para este cumpleaños!