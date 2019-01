¡Empieza la cuenta regresiva! Para Daniel Sarcos y Alessandra Villegas se ha terminado la larga –y muy dulce –espera de su primer hijo en común. La presentadora de televisión compartió con seguidores que se encuentra en la última semana de su embarazo y que, en cuestión de días, tendrá entre sus brazos a su pequeño 'Baby Sarcos Villegas', como cariñosamente la pareja se refiere al bebé.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 318 mil followers, ‘Ale’ publicó una bonita fotografía en la que aparece más bella que nunca acariciando su pancita. En la descripción de esta imagen, la cual seguramente será una de las últimas con su baby bump, escribió: “Esta última semana de embarazo me la pienso disfrutar, estar presente en el ahora, sentir a 'Mi Churri' y gozarme cada minuto”.

A lo largo de los últimos meses, el presentador y su pareja nos han mantenido al tanto de los preparativos antes de la llegada de su primer hijo juntos, el cual será varón y llamarán Daniel Alejandro. El nombre de su pequeño cuenta con un profundo significado, ya que llevará el mismo que su padre y uno parecido al de su mamá.

El nacimiento de su hijo resulta de lo más emocionante; para el también actor se trata de su primer hijo varón, ya que de relaciones anteriores es el orgulloso padre de María Victoria Sarcos, de su relación con Carol Zavaleta, y la pequeña Carlota Valentina, de su matrimonio con la presentadora Chiquinquirá Delgado. Por si fuera poco, Daniel ya es abuelo por parte de su hija mayor, quien tiene una hija llamada Victoria Isabella.

Sin perder las esperanzas

Si Daniel está emocionado por el hecho del varoncito que viene en camino, Alessandra está desbordada de alegría, pues para ella será su primera experiencia como madre. En agosto pasado, la feliz pareja –quien está junta desde 2012 —reveló en exclusiva a HOLA! República Dominicana que estaban esperando a su primer hijo. En dicho encuentro, Alessandra habló de lo complejo que era para ella quedar embarazada y que, hasta cierto punto, estaba preocupada de no poder convertirse en madre algún día. La host de televisión tuvo una cirugía en el útero hace unos tres años y presentó algunas complicaciones, y por ello quería hablar con su doctor para saber qué podían hacer al respecto.

"Ya tenía un tiempito buscando bebés y nada... Entonces hice una cita con él (su doctor), que me hablara claro y que me dijera cuáles eran las posibilidades de tener bebés", indicó. "El día de la cita el ginecólogo me dijo: vamos a revisarte a ver qué tal, si tienes algún fibroma y tomamos decisiones a partir de eso", recordó. La animadora no imaginó que el doctor le iba a dar la noticia más feliz de todas. "Estaba muy nerviosa... me hace la prueba y me dice que estoy embarazada", recordó.