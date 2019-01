El ánimo de Francisca Lachapel la ha llevado a conquistar cada uno de sus sueños por más lejanos que parecieran. En varias ocasiones, la presentadora de Despierta América contó lo difícil que fue para ella salir en la tele y volverse famosa, un deseo que tenía desde pequeña. Y, agradecida con la forma en la que resultaron las cosas, motiva a sus seguidores a seguir luchando por sus sueños a pesar de las adversidades que se encuentren en el camino. "Que a nuestras vidas nos van a llegar problemas, situaciones difíciles, momentos de angustia, de desesperación. Lo sé", expresó en una de sus recientes publicaciones en Instagram, que grabó pensando en sus fans.

VER GALERÍA

Con una gran sonrisa y serena, continuó: "Pero también sé, con mucha claridad, que a todos esos momentos, a todo eso nosotros podemos sobreponernos". Para levantar el ánimo de quienes podrían haber necesitado de sus palabras, agregó: "Quiero que sepas que tú no naciste por casualidad. Tú naciste porque hay un sueño que tiene tu nombre y solamente está esperando a ser reclamado".

Notas relacionadas:

- Francisca Lachapel y la divertida -y eficaz- manera con la que protege su pelo de la lluvia

- Gabriel Soto tiene una nueva admiradora y no adivinarás de quién se trata

Esas mismas palabras son las que Francisca se repite a sí misma y que la guiaron hasta encontrar la felicidad. "Grábate en la mente, ¡tatúate en la cabeza! que mereces una vida de abundancia, que mereces una vida de felicidad, de paz, una vida de prosperidad. Recíbelo. Trabaja por ello. Créelo y verás cómo llega a ti. That's it!", finalizó.

Para ella, este tipo de motivación es la misma que ha escuchado en su propia mente desde que era una niña. Tal como ella lo reveló, a los 13 años la gente la llenaba de comentarios negativos que la alejaban de sus metas. "Muchos me dicen que eso es imposible porque las niñas como yo no tienen esas oportunidades porque soy pobre, no soy bonita y estoy gordita", escribió al lado de una foto de su infancia, con la que recordó aquel camino lleno de obstáculos emocionales que superó con su alegría.

VER GALERÍA

"A veces cuando tratan de convencerme de que no puedo, me siento muy triste y lloro en silencio. Pero luego de una manera muy extraña llega la calma a mí y Dios me dice que confíe en él, que está escuchando mis oraciones, mis más profundos deseos y aunque no me puede decir cuándo, él tiene una vida muy hermosa preparada para mí", agregó sobre aquella fotografía y la fe que nunca la abandonó.

Francisca Lachapel, orgullosa de sus orígenes

De vez en cuando, a Francisca Lachapel le gusta mirar al pasado para ver a esa joven llena de sueños y esperanzas que jamás dejó de luchar. En otra publicación, esta vez de su gradación de preparatoria, recordó lo orgullosa que se sintió por haber alcanzado una de sus primeras metas. “Mi primera graduación. Un técnico en computadoras. Cierro los ojos y revivo lo orgullosa e importante que me sentía ¡imagínense! aprendí a manejar una computadora. Algo grande en ese entonces”, explicó sobre una imagen en la que posa muy feliz con sus hermanos Ambiorix y Dailin antes de su fiesta de graduación.

VER GALERÍA

En la actualidad, Francisca Lachapel está más plena que nunca. Esa alegría tan contagiosa la convirtió en una de las conductoras favoritas de Univision. Su carisma, además la llevó lejos con su personaje Mela la Melaza y las propuestas de trabajo continúan. En el ámbito amoroso también está más que feliz. En diciembre, durante unas vacaciones en Dubái, se comprometió con su novio, Francesco Zampogna. Y aunque no han fijado la fecha en la que pasarán por el altar, ambos ya imaginan un futuro juntos y con hijos.