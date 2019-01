Si de causar sensación se trata, Thalía es la experta. Los fans de la cantante no podrían estar más contentos, pues el día de hoy se estrenó su video Lindo pero Bruto, en exclusiva mundial a través de Despierta América (Univision). Lo mejor del clip, en el cual comparte créditos con la argentina Lali Espósito, es la transformación de ambas en muñecas Barbie. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de origen mexicano dejó sin aliento a sus fans, pues compartió una imagen de su look muy al estilo de la famosa muñeca.

Hace unos días, la cantante publicó la foto promocional de la canción, en la cual aparece con Lali Espósito. En esa imagen, no se apreciaba por completo el cuerpo de la cantante, pero ha sido en su más reciente publicación en la que ha dejado ver su estilizada figura, lo cual ha causado furor entre sus fans, ya que a sus 47 años luce tan bella como en sus veintes. Su post ha causado tal impacto que lleva casi 900 mil 'me gusta' y miles de comentarios por parte de sus fans, en los que destacan lo espectacular que se ve.

En la foto, Thalía luce de pies a cabeza como una auténtica Barbie con un ajustado –y muy revelador— leotardo color rosa, con un cinturón a juego y un par de botas altas hasta el medio muslo, en color verde fluorescente. Para dar un toque extra a su atuendo, la cantante agregó una visera amarilla además de unos mitones del mismo color que su leotardo. En cuanto a su look, la intérprete de No Me Acuerdo lució su cabellera más rubia que nunca con un semi recogido alto.

Tan pronto Thalía dio a conocer su nueva imagen para este videoclip, sus fans quedaron fascinados y como siempre, la sorprendieron con sus montajes más ingeniosos, destacando la belleza de la cantante. Incluso aseguran que se conserva tan bella como en la década de los 90's, cuando comenzaba su carrera como solista y reina de las telenovelas.

Lo que viene para Thalía

A unas horas de haber estrenado el video de Lindo pero Bruto, este se ha convertido en uno de los favoritos de los fans de Thalía y Lali. Quizá las veamos juntas en Premio Lo Nuestro, pues ambas ya fueron confirmadas como parte del elenco que se presentará el próximo 21 de febrero en la 31ª edición de la entrega, la cual premia a lo mejor de la música latina. Natti Natasha, otra famosa con la que Thalía ha colaborado musicalmete, también acudirá a la prestigiosa entrega de premios, así que ¡prepárate! En cuanto a las nominaciones que tienen, Natti encabeza la lista de famosos con 15 menciones, mientras que la mexicana podría regresar a casa con dos premios, ya que está nominada como Artista del Año y Colaboración del Año en la categoría Rock/Pop (ft. Natti Natasha en No Me Acuerdo).