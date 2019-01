La cuarta gala de Mira Quién Baila All Stars (Univision) estuvo marcada por emotivos momentos, pero sin duda el mejor de todos fue cuando Pedro Moreno se llevó una gran sorpresa en la pista de baile gracias a su hija Alexandra. Este mágico instante entre padre e hija no solo cautivó al público, sino que llegó al corazón de los jueces de la competencia de baile. Del panel de jueces, formado por Dayanara Torres, Casper Smart y Yuri, fue esta última la que se mostró más conmovida y no pudo evitar derramar unas lágrimas de emoción.

Lo mejor de todo, es que Pedro jamás sospechó que su hija y la producción del programa le tenían prepara esta sorpresa. Al finalizar su presentación, el actor de 38 años contó en entrevista con Familia Cubana TV cómo fue que se logró esa sincronía para que todo fuera perfecto. “Me sorprendieron bien, en la casa todo el mundo sabía menos yo”, confesó. “Yo estaba acá, ella estaba ensayando también en otro salón, nunca nos tropezamos. Estuvo muy bien planificado”, detalló. La adolescente, quien está por cumplir 15 años, es fruto de una relación anterior de su esposa Bárbara Estevez. El lazo entre él y Alexandra es tan genuino, que hace un par de años él la adoptó, de esta forma Pedro es el orgulloso padre de la jovencita, además de Pedro Jr. y Christian Leo.

Todo sucedió cuando Pedro Moreno tomó la pista de baile con su pareja y ejecutaron el vals de La Bella y la Bestia. Luego de marcar unos pasos, vino el gran momento… Tras hacer un par de vueltas, Pedro quedó de espaldas y no notó que Alexandra se incorporó a la pista, luciendo un precioso vestido azul claro. En cuanto él volteó, la vio en el centro y se quedó sin aliento. Emocionados, se fundieron en un tierno abrazo en plena transmisión del show y provocaron las lágrimas de Yuri. Luego de ese abrazo, padre e hija tomaron la pista y siguieron bailando al ritmo de la famosa pieza.

Probablemente, al estar viendo a Pedro y a Alexandra en la pista, Yuri no pudo evitar pensar en su propia hija, la pequeña Camila, quien en unos años se convertirá en toda una señorita y festejará sus 15 años acompañada por sus padres.

Madre orgullosa

A pesar de que Yuri suele ser discreta con las publicaciones que hace de su hija, la cantante hace algunas excepciones y comparte con sus fans los momentos más especiales, como en octubre pasado, cuando Camila cumplió 10 años. En su perfil de Instagram –donde tiene más de un millón de seguidores, compartió una bonita fotografía en la que sale con su hija, mostrando lo mucho que ha crecido. La entrañable postal fue acompañada por la siguiente descripción: “Hoy mi muñeca cumple 10 años, te amo hija, y le pediré a Dios que te ayude para que sigas lo correcto y brilles como una princesa, felicidades”.

