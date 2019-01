Luego de que se diera a conocer su salida de Telemundo y de que se especulara respecto a los motivos por los cuales Ximena Duque había dado este paso en su carrera profesional, ha sido la propia actriz quien ha roto el silencio sobre esta situación y a través de sus redes sociales, aclaró los rumores que se han venido dando desde la semana pasada.

En Instagram Stories, la actriz de telenovelas como Santa Diabla y Villa Paraíso compartió con sus fans su sentir acerca de esta situación. Además, prometió que esta semana grabará un video en el que explicará cómo fue que ocurrieron las cosas entre ella y la cadena de televisión, en la cual trabajó por casi una década.

“Vengo por aquí a decirles que estoy al tanto de todas las noticias que han salido por ahí respecto a mi salida de Telemundo, que si abandoné la cadena, que si me voy a retirar de la actuación, eso de que abandoné Telemundo suena terrible. Telemundo también envió un comunicado de prensa explicando la situación y ustedes por supuesto, merecen una explicación y yo se las voy a dar esta semana, voy a grabar un video y se los voy a contar”, expresó. “Les voy a contar exactamente qué fue lo que pasó, dónde estoy en este momento de mi vida profesional, lo que voy a hacer, lo que quiero y para dónde va mi carrera”.

La actriz de 33 años dejó en claro que su relación con la cadena de televisión concluyó en buenos términos y no descartó volver a trabajar con ellos, en un futuro. “Quedamos muy bien, yo estoy muy agradecida con ellos, mi carrera durante los últimos diez años fue construida básicamente en Telemundo y para mí eso es muy importante y ojalá en un futuro podamos volver a trabajar juntos y vean esta carita de nuevo en las pantallas de Telemundo”.

La artista de origen colombiano también aprovechó sus redes sociales para desmentir que la televisora no quisiera renovarle su contrato de exclusividad y aseguró que todavía tenía unos proyectos pendientes con la empresa. “Por ahí salió que Telemundo no le renueva contrato a Ximena, eso no es verdad, yo tenía todavía dos novelas más con la cadena”, indicó.

La semana pasada, cuando se dio a conocer la salida de Ximena Duque, HOLA! USA se puso en contacto con Telemundo para obtener más detalles al respecto. Sobre esta situación, la cadena de televisión comentó: "Ximena es una gran actriz y ha participado en múltiples producciones muy exitosas de Telemundo. Ella ha sido, y seguirá siendo, parte de la gran familia Telemundo. A medida que la industria de medios continúa evolucionando, también estamos transformando la manera en que nos relacionamos y desarrollamos nuestro talento, de manera de tener acceso al mejor talento disponible de acuerdo a las necesidades de cada una de nuestras producciones en los distintos géneros".¿Ximena Duque deja Telemundo?

Ximena Duque inspira

Aunque Ximena Duque no dio más detalles de Telemundo, sorprendió a sus fans con un mensaje en Instagram en el que habla de autonomía y protagonismo, palabras que sus seguidores relacionaron con la noticia de su salida de la televisora.

“Busca estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como en el laboral. Alcanza una vida autónoma en la que puedas participar al 100% recuerda que tienes todo el poder que necesitas dentro de ti misma”, escribió la actriz debajo de una fotografía en la que posa con un traje sastre negro y unas llamativas zapatillas rojas.

“Ya me enteré que te vas de Telemundo, me siento triste”, comentó uno de sus followers debajo de la imagen. “Te seguiré hasta donde vayas. Gracias por inspirarnos siempre a ser mejores”, escribió otro.