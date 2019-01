Tuvieron que pasar más de 20 años para que Victoria Eugenia Henao, la esposa y madre de los hijos del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, pudiera armarse del todo el valor necesario y hablar abiertamente de lo que significó vivir al lado del peligroso capo de la droga y de cómo enfrentó sus días más difíciles a su lado. A través del libro Pablo Escobar: Mi vida y mi cárcel la colombiana relata su historia, la cual asegura le ayudó a descubrir su propia voz como mujer y madre y que ha servido como catarsis luego de años silenciada por el miedo que la invadía.

Ahora, libre del infierno que confiesa vivió al lado de quien fuera líder del cártel de Medellín, Victoria habla de cómo fue que conoció al narcotraficante, siendo una de apenas 13 años, y de la forma en la que idealizaba su vida junto al narcotraficante. Sueños que nunca se cumplieron y que de hecho terminaron convirtiéndose en verdaderas pesadillas.

“Esa foto (la de la portada del libro) la elegí porque me gustó mucho. Fue tomada en el principio de nuestra relación, desde mi niñez, desde mi juventud y mi ingenuidad. Iba a cumplir apenas los 14 años y es un recuerdo de aquel comienzo. Cuando se hizo no sabía lo que me esperaba, para nada. Yo en ese momento soñaba con tener un hogar, unos hijos y vivir en paz. Lo mismo que ocurre cuando veo las imágenes que aparecen dentro del libro. Es muy fuerte porque cuando yo las tomaba, sentía que tenía mi hogar, que Pablo tenía un compromiso con sus hijos, que estaba apostando por que viviéramos en paz y nada de eso desafortunadamente sucedió”, contó en entrevista con Tu Otro Diario.

Justo en esa época, Victoria vivía una de las peores experiencias de su vida, un aborto. Situación que no le correspondía vivir a su corta edad y que cegada por la inexperiencia y su obvia ingenuidad nunca cuestionó. “Yo tenía 14 años y Pablo nunca me comentó lo que me estaba pasando. Me llevó donde una señora y me dijo que eso era lo que debía hacer. Yo estaba muerta de miedo y ahí comenzó mi trauma. En ese momento yo empecé con una sumisión absoluta mientras él me encantaba y me encerraba en su jaula”, reveló.

Aunado a esto, Victoria confiesa haber sido humillada como mujer al enfrentar públicamente las infidelidades de su pareja, mientras Pablo encabezaba los actos más atroces en contra de su pueblo. Uno de los capítulos de su libro que revela le ha costado más trabajo contar.

“Fue todo muy duro. El tema de las mujeres es una humillación absoluta para mí como mujer… El capítulo de las infidelidades lo cuento porque esa fue mi vida cotidiana. Yo me sinceré al contar mi vida, mis dolores… Y eso también es poder contar al mundo que mientras sucedía un atentado terrorista, Pablo estaba viviendo con una amante. O imagínate, yo con seis meses y medio de embarazo, y que veas en todos los diarios que se va a casar con otra. Es terrible, así que me parece que no podía faltar en el libro”, agregó.

Es por eso que la viuda del capo busca empoderar a todo aquel que vive una situación similar y los invita a romper con la cadena de miedo y humillación. ”Pasé una vida entera al lado de Pablo Escobar muerta de miedo. Aun con miedo, deben tener el coraje para salir de relaciones tóxicas, de proteger a sus hijos. Eso les llenará de fortaleza y valor”, dijo.

Sobre la forma en que ha abordado el tema de su padre con sus hijos, revela que ha sido un proceso que aún continúa, pues a la muerte de Pablo e incluso unos años antes, sus hijos eran aún muy pequeños para procesar un entorno tan tóxico. “Mi hijo tenía 7 años cuando empezamos a huir y mi hija todavía estaba en mi vientre. Era muy difícil en aquellos tiempos tener una conversación. A partir de la muerte de Pablo, apenas empecé a dar mis primeros pasos y a conversar con Sebastián (el nombre actual de Juan Pablo, su hijo). Con mi hija no pude conversar sobre eso hasta años después y todavía seguimos hablando de ello, porque nos cuesta entender esta historia”.

Victoria ha encontrado el valor suficiente para contar su historia, con la que confiesa quiere alejar su imagen de cualquier ficción y hacerse responsable de su relato y de todo aquello que su pareja pudo haber dañado, no solo en ella, también en sus hijos y en su país. Razones que la llevaron a escribir el libro.

“Tuve que hacer un proceso de 24 años para poder empezar a encontrarme con la mujer, con la madre de familia, para poder encontrar mi voz, que hace más de 35 años que no la tengo. Siento una responsabilidad con mis hijos, no quiero que ellos ni mis nietos conozcan la historia de su abuela y de su madre por las series de televisión que tan alejadas están de la realidad. Por eso quise ser responsable de mi relato, además, también, por el dolor de Colombia. Por sus víctimas. Porque es cierto que tengo un compromiso moral y de respeto con ellos”.

Sobre si después de tantos años de miedo y de silencio se arrepiente de haber sido la mujer de Pablo Escobar, la colombiana fue contundente. “Es muy difícil dar una respuesta después de conocer los diferentes puntos de vista. Yo conocí un hombre muy diferente al que terminó siendo. Pero, sin duda, me genera mucho dolor, mucha tristeza y mucha vergüenza toda esta historia de tanto horror y tanto horror que vivió mi país y que vivieron mis hijos también”, finalizó.