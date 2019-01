Si Thalía tiene su piñata, ¿por qué Yalitza Aparicio no? Cuando de creatividad se trata, los artesanos mexicanos son todos unos expertos, y de eso no hay duda. Basta con ver la reacción de Yalitza Aparicio al ver, frente a frente, su propia piñata. La empresa mexicana Piñata Feliz creó una especial para la joven actriz, la cual tan pronto se dio a conocer se hizo viral en las redes. La propia Yalitza no la había recibido en sus manos, y fue hasta hace poco, que se la entregaron y quedó más que contenta con este bonito detalle orgullosamente mexicano. Después de un ‘largo’ viaje, la piñata llegó hasta su dueña y la reacción de la protagonista de Roma es increíble.

A través de la cuenta de Instagram de la empresa mexicana, se compartió un video del momento exacto en el que ‘Yali’ recibe este lindo obsequio. Al parecer, se encontraba en medio de una sesión de fotos y fue sorprendida con el regalo, proveniente desde Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México. La nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar se mostró fascinada y en el clip se le escucha decir que ya había visto la piñata en las redes sociales.

Esta artesanía es de lo más original, pues cuenta con dos vistas… La primera es de Yalitza en su papel de ‘Cleo’ con todo y su delantal con el que aparece en la película de Alfonso Cuarón. La otra cara de la piñata es de la actriz de 25 años con el look que usó en la pasada entrega de los Golden Globes, donde desfiló por la alfombra roja con un vestido gris con destellos de la firma Miu Miu. Incluso la elaborada piñata tenía la diadema de brillantes que Yalitza lució en la red carpet de ese evento, el cual se llevó a cabo a principios de este año.

Una de las personas que sostiene la piñata cuenta que fue a recogerla al aeropuerto y detalla que es 100% mexicana y que el envío se hizo desde el norte de México. Emocionada, Yalitza agradece a todos por este bonito detalle, mientras contempla con atención la piñata que le hicieron con tanta dedicación.

Muchas emociones en los últimos días

Con sus reacciones tan naturales y espontáneas, Yalitza se ha ganado el corazón de millones de personas, que cada vez más admiran su trabajo. Esta semana, cuando se dieron a conocer a los nominados de los Premios Oscar, la actriz de origen oaxaqueño compartió con sus fans su emoción por haber quedado en la categoría de Mejor Actriz, junto a grandes como Glenn Close, Lady Gaga, Olivia Colman y Melissa McCarthy.

En sus redes sociales, Yalitza subió un video de ese momento, en el que, de estar en completo silencio, su cuarto de hotel se llena de gritos de alegría y expresiones de felicidad por su nominación al Oscar. ¡Qué emoción!