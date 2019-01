Luego de que Toni Costa confirmara que este año habrá boda con Adamari López, la presentadora de Un Nuevo Día (Telemundo) habló al respecto y contó qué fue lo que los llevó a tomar esa importante decisión de sus vidas. A pesar de estar juntos desde 2011 y de haberse comprometido en 2013, la pareja había aplazado sus planes de matrimonio, pero el año pasado enfrentaron una situación que los puso al límite y fue así que decidieron que era momento de dar el siguiente paso en su relación.

El único que había hablado sobre los planes de boda había sido Toni Costa; Adamari se había mantenido al margen, pero fue el pasado viernes –en plena emisión del programa que conduce –cuando abrió su corazón y reveló las razones que los motivaron a seguir adelante con sus planes de pasar por el altar. En el show, tuvieron un segmento especial dedicado a aquellas parejas que llevan largo tiempo juntas y que de pronto eligen casarse. Fue ahí donde ‘Ada’ se sintió especialmente motivada a contar su experiencia.

“Yo no sé cuándo me caso, pero sé que va a ser este año. Toni y yo tenemos 7 años juntos. Él fue el que me lo pidió (casarse). Tenemos una hija, y pues yo pensaba que como estábamos juntos –yo le digo a él ‘mi esposo’, ‘mi marido’—yo pensaba que no necesitaba tener ese papel para sentir que íbamos a estar toda la vida juntos”, dijo ante las cámaras. “Pero después de la situación de enfermedad por la que pasé, entiendo que debemos afianzar más nuestra unión. Papá Dios trae pruebas en la vida que hay que superar y él (Toni) estuvo ahí a mi lado con mi familia y entonces ¿por qué no dar ese paso tan importante para mí y para él?”.

Esta es la primera vez que la puertorriqueña habla sobre su próxima boda, pues hace unos días el coreógrafo español nos sorprendió al dar a conocer durante una entrevista en Despierta América (Univision), que las campanas de boda sonarían para él y la madre de su hija este 2019. Toni visitó el matutino para hablar acerca de su participación en Mira Quién Baila All Stars, y por supuesto la conversación también giró en torno a su familia, quien hace unos meses enfrentó complicados momentos debido a que la salud de 'Ada' resultó comprometido debido a una severa afección respiratoria.

“(La enfermedad de Adamari) Nos une más, nos une más porque nos pone como en situaciones que no estamos acostumbrados a batallar con ello y la verdad que esto sirvió para yo estar mucha más metido y cuando todo acabó, todo era como una unión mucha más fuerte que, de hecho, ¡este año nos casamos!”, reveló a Alan Tacher y Karla Martínez.

“No lo sé (cuándo será), pero si habrá boda. Este año por fin nos casamos”, reafirmó Costa a los emocionados presentadores. “Yo estoy como el eterno comprometido porque fue en 2013 cuando nos comprometimos, entonces imagínate, ya tocaba”, agregó.