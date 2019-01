Demi Lovato está celebrando un momento muy especial en su vida. La intérprete de Tell Me You Love Me usó sus Instagram Stories el pasado viernes 25 de enero para compartir que lleva oficialmente seis meses sobria. En la primera fotografía, la joven de 26 años publicó una imagen de un pastel con un mensaje por parte de su equipo. “Felices 6 meses, estamos muy orgullosos de ti”, se leía en una nota junto al pastel. En otro post, la cantante de Confident mostró, orgullosa, su ficha de aniversario por sus seis meses de sobriedad.

Demi Lovato festejó seis meses sobria. Foto: Instagram/@ddlovato

La exestrella de Disney ha estado en recuperación desde que sufrió una sobredosis en julio pasado. Luego de que Demi fuera hallada inconsciente en su casa, fue llevada de emergencia al hospital –donde pasó dos semanas internada antes de entrar a rehabilitación. Demi completó su tratamiento en noviembre y desde entonces ha ido poco a poco reintegrándose a su vida y a su agenda de trabajo. En diciembre, la cantante de Sorry Not Sorry usó su cuenta de Twitter para hablar acerca de su proceso y aclaró los rumores que habían sobre su condición.

"Siento que el mundo necesita saber algo, yo misma se los contaré”, escribió. En seguida, se refirió a los medios de comunicación: “De esta forma, la gente dejará de escribir sobre mi recuperación, la cual no es un asunto de nadie más que mío. Estoy sobria y agradecida de estar viva y cuidando de mí ". Continuó:" Algún día le contaré al mundo qué sucedió exactamente, por qué sucedió y cómo es mi vida hoy. Pero hasta que esté lista para compartir eso con la gente, por favor, dejen de curiosear e inventar cosas sobre lo que no tienen idea. Todavía necesito espacio y tiempo para curarme”.

La intérprete de Tell Me You Love Me compartió una foto de su ficha celebrando su gran logro. Foto: Instagram/@ddlovato

Demi ha estado pasando tiempo con su familia, sus amigos y su supuesto nuevo galán. A principios de este mes, la estrella compartió un mensaje con sus fans, agradeciéndoles por todo su apoyo. “Estoy tan bendecida de poder disfrutar de estos momentos para disfrutar de mi familia, relajarme, trabajar en mi propia mente y en mi alma, y regresar cuando esté lista”, escribió en su cuenta de Twitter. “Tengo que agradecer a mis fans por eso. Estoy realmente agradecida. Los amo mucho, chicos. Gracias”.