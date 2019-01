¡Qué look! Thalía sí que sorprendió a sus fans y los dejó sin palabras con su más reciente cambio de imagen, el cual fue por motivo de la presentación de su nuevo sencillo, Lindo pero Bruto, junto a Lali Espósito. La cantante compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que aparece junto a la intérprete argentina, en la que se deja ver con un peinado muy al estilo de la muñeca Barbie.

En su perfil, donde tiene más de 12.5 millones de seguidores, la artista publicó la imagen de su nuevo sencillo, en la cual aparece con una larguísima melena más rubia que nunca, un traje de baño color rosa con un cinturón a juego, una vistosa chaqueta, además de una visera amarilla y un par de guantes del mismo color que su bañador.

La intérprete de No Me Acuerdo acompañó su post con una estrofa de su nueva colaboración con Lali Espósito, la cual parece ser todo un éxito, pues sus fans no han cesado de escucharla y se han contagiado de su pegajoso ritmo. Los seguidores de la mexicana quedaron encantados con su nueva imagen, tanto que hicieron las comparaciones más divertidas y aseguraron que lucía como toda una Barbie.

El video musical del sencillo fue grabado en diciembre pasado, y a través de sus redes sociales, Thalía compartió que trabajaron ¡13 horas sin parar! y que entre ella y Lali hubo una química perfecta, y que no podía esperar más a que sus fans lo vieran. Así que, dentro de poco, podremos ver esa buena conexión ente ambas de la que tanto habla la cantante, y por supuesto disfrutar del clip.

Empresaria, cantante y más

Su imagen no es lo único con lo que sorprendió a sus fans, sino que también esta semana hizo un importante anunció: lanzó a la venta su línea de productos para el cuidado del cabello, ‘Adria by Thalia’. Desde hace tiempo, Thalía se dedicó a trabajar en este proyecto que esperaba con ansias poder compartir con sus fieles admiradores. En sus redes sociales, explicó que la línea completa de mostrarles a sus admiradores. La cantante explicó que la línea está disponible en las tiendas Walmart por menos de 10 dólares cada uno.

Junto a una serie de fotografías de sus productos, la artista escribió: “¡Les presento a 'Adria by Thalia'! Estoy feliz y emocionadísima de poder contarles sobre mi nueva línea de productos para el pelo". Agregó: "¡Tu cabello debe ser tan fuerte y vibrante como tú!", explicó sobre cómo había nacido la idea de esta nueva empresa. "¡Lo hice pensando en ustedes, cariños!".

De esta forma, la mexicana sigue desarrollando su faceta como empresaria, ya que también cuenta con su línea de ropa y accesorios ‘Thalia Sodi’, la cual se vende a través de 300 almacenes de Macy's en Estados Unidos y en el sitio web de la tienda.