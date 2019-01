Selena Gomez está de regreso en las redes sociales. Como toda una sobreviviente, la cantante de 25 años se encuentra mejor que nunca. Poco a poco ha resurgido entre sus publicaciones, como lo hizo la semana pasada, cuando rompió un silencio de cuatro meses. "El año pasado fue, en definitiva, un año de reflexión propia, retos y crecimiento", escribió en su primera imagen en Instagram en todo este tiempo. "Son siempre esos retos los que te enseñan quién eres y en qué eres capaz de convertirte. Confíen en mí, no es nada fácil, pero estoy orgullosa de la persona en la que me voy convirtiendo y estoy emocionada por el año que viene", escribió. Y con los retos de este año, se refiere a nueva música y continuar superando los obstáculos de la vida. Esta semana, junto a su amiga Julia Michaels lanzó una nueva canción en el que tratan la batalla contra la ansiedad.

La canción es bastante reveladora en cuanto al tema. "Siempre he querido ser una de esas personas que dicen algo y todo el mundo levanta la mano, en plan 'si estás triste, levanta la mano'", cantan las chicas. "Siento que siempre estoy pidiendo perdón por sentir, como si me estuviera volviendo loca cuando estoy bien", continúan.

Selena también se refiere a cómo se siente cuando habla de este tema con otras personas. Además, incluyó las vivencias con sus exnovios y asegura que no siempre ha sido la mejor persona para tener una relación debido a su condición. La intérprete de Back to You también se refirió a las experiencias con sus amigos. "No saben cómo es, lo que es. No entienden por qué no puedo dormir por las noches. Y creí que podía tomar algo para arreglarlo. Desearía que fuera así de simple", canta Selena en el tema.

Llena de alegría por su nueva canción

Mucho más contenta, Selena Gomez recurrió a su perfil en Instagram para celebrar el nuevo track junto a Julia. "Mi dulce hermana del alma", escribió junto a su publicación. "Julia, eres una gran parte de mi vida. Me has enseñado cómo tener coraje cuando tuve dudas. Esta canción es extremadamente cercana a mi corazón, tanto como he experimentado con la ansiedad y sé que algunos de mis amigos también. Nunca estás solo en este camino si es que te sientes así. Es un mensaje necesario y espero que a todos ustedes les guste", dijo sincera hacia sus fans. ¿Cuál es tu opinión?