A esto yo le llamo bachata a otro nivel mis amores con @jcnicot y @yatniel_ en @miraquienbaila #MQBAllStars #MQBClarissa #clarissamolina #seguimos #teamclarissa #bachata #unavainaloca

A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolinaofficial) on Jan 13, 2019 at 5:49pm PST