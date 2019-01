¿Ximena Duque deja Telemundo?

Luego de varios años de pertenecer a la cadena Telemundo, se dio a conocer que Ximena Duque dejó de ser artista exclusiva de la televisora en la que creció como actriz y solidificó su carrera, al participar en melodramas como Santa Diabla y Dueños del Paraíso.

De acuerdo con People en Español, la colombiana estaría libre para trabajar con cualquier empresa al no tener exclusividad con la cadena de televisión hispana, desde el pasado fin de año. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una confirmación oficial por parte de la artista ni de la televisora.

VER GALERÍA

De hecho, en una entrevista con el mismo medio, el histrión reveló que no tenía prisa por volver a la pantalla chica y que ahora su prioridad era su familia. “No tengo prisa de nada. Lo más importante es gozar 100% el título de madre”, dijo en julio de 2018, evidenciando que en ese entonces, no tenía planes para volver a las telenovelas.

Su primer contacto con Telemundo fue gracias al reality Protagonista de Telenovelas, en 2003. Su primer trabajo actoral con esa cadena fue Pecados Ajenos, en 2007. Más tarde, Ximena continuaría con su carrera con la televisora casi de forma ininterrumpida, participando en melodramas que lograrían mucho éxito como La Casa de al Lado, en donde interpretó a Carola Conde, uno de sus personajes más recordados por sus fans.

VER GALERÍA

Fue en 2017 que la hermosa Ximena Duque actuaría por última vez en un melodrama de la mano de Telemundo. Lo haría en la telenovela La fan, en donde compartió créditos con los actores Angélica Vale y Juan Pablo Espinoza. Además, hace unos meses, también participó como presentadora invitada en el programa matutino Un Nuevo Día, en sustitución de Adamari López, quien estuvo ausente por cuestiones de salud.

Por lo pronto, Duque debe estar preparándose para el inicio de una nueva etapa en su carrera lejos de la televisora que la vio nacer como artista, mientras disfruta de su etapa de mamá al lado de sus hijos Christian, fruto de su relación con Christian Carabias -a quien conoció en Protagonistas de Telenovela-, y la hermosa Luna, de apenas un año, a quien tuvo con su actual pareja Jay Adkins.

Más notas como esta:

- Un poni y más... Así fue el primer cumpleaños de la hija de Ximena Duque

- Ximena Duque nos cuenta sus secretos para perder las libras de más tras su embarazo

Enfocada en su familia

Ximena Duque es consciente de que el ser una figura pública la vuelve blanco de críticas y malos comentarios, sobre todo ahora que las redes sociales se han convertido en la herramienta perfecta para que los artistas se comuniquen directamente con sus fans y compartan con ellos detalles de su carrera y su vida. Sin embargo, también ha servido para todos aquellos que cobijados por el anonimato que las redes ofrecen, se dedican a atacar a todo aquel con el que no compartan sus ideas o simplemente por molestar.

VER GALERÍA

Es por eso que la actriz ha tenido que aprender a evitar clavarse con aquellos que la atacan y centrarse en lo positivo y en el cariño que sus fans le ofrecen a diario, además de su familia. “Estoy en ese proceso (de ignorar lo negativo), creo que no lo he logrado al cien por ciento, pero me prometí a mí misma trabajar en ello por mi bienestar, no quiero hacer énfasis en cómo me veo o cómo me ven. Ahí no radica lo importante. Eso me coloca en una posición de susceptibilidad y vulnerabilidad”, dijo a People en Español.

Ximena indicó que para ella, la opinión que más toma en cuenta es la de los suyos. “Soy un sueño de mujer para mi esposo y mi familia y eso es lo que me importa y ahí es donde radica lo importante”, puntualizó.