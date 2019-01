Mientras lidia con las exigencias de equilibrar la familia, la fama y el ajetreado horario de trabajo, que a menudo llevan a Jennifer Lopez a muchas direcciones diferentes, este ritmo de vida también afecta a sus hijos. Criarse con una de las celebridades más famosas del mundo no ha sido fácil, pero Max y Emme -los gemelos de diez años que Jennifer tuvo con el también cantante Marc Anthony- han llegado a un acuerdo con la elección de carrera de la cantante.

"Ellos saben lo que hago y que la gente sabe quién soy. Saben que mamá está en las películas, conciertos, TV, produce y trabaja mucho. Están acostumbrados a eso, es normal", dijo la hermosa morena durante una entrevista televisiva esta semana.

La estrella de Second Act insiste en que sus hijos siempre son lo primero. “Los niños me ayudaron a obtener un mayor equilibrio en mi vida y a administrar mi tiempo. Me aseguro de que siempre sientan que son mi prioridad, porque lo son”, dijo la cantante de 49 años de edad en una entrevista vía video-link el programa de televisión Lorraine el miércoles 23 de enero.

Los gemelos también pueden decidir si quieren tomar el mismo camino que su madre en el mundo del espectáculo. "Me han visto manejarlo de una manera normal", continuó. "Somos una familia normal y, aunque somos una familia de entretenimiento, aún tenemos nuestras rutinas, límites y reglas como todos los niños, pero lo más importante, amor".

La vida de la Diva del Bronx está llena de amor: por ejemplo, su feliz relación con Alex Rodríguez, quien padre de dos niñas, Ella, de 14 años, y Natasha, de diez. La pareja ha despertado rumores de compromiso en los últimos meses, pero la actriz sostiene que está más que cómoda con su actual situación sentimental.

"Alex y yo estamos en un lugar diferente en nuestras vidas, los dos somos adultos con niños y podemos apreciar algo que es especial", dijo. "Adónde va todo eso nadie lo sabe, pero en este momento estoy en una relación feliz, saludable y amorosa. Tratamos de hacer todo lo que podamos juntos, ya que estamos muy ocupados".