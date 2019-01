Jennifer López y Alex Rodriguez tienen sus metas bien claras para este 2019. La pareja quiere verse y sentirse mejor que nunca, así que hay entrado en un riguroso régimen alimenticio de 10 días, en el cual no tienen permitido consumir azúcares ni carbohidratos. Pareciera que para ellos es algo fácil porque suelen cuidar su alimentación, pero a los dos se les está complicando. J.Lo confesó que todo el tiempo se queda con hambre, mientras que Alex lamentó que su desayuno no fuera tan basto como solía serlo. Los famosos no están solos en este reto, pues han invitado a sus fans a unírseles… ¿logarán cumplir con su meta?