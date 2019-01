Clarissa Molina no podría estar en mejor momento… En medio de los ensayos de Mira Quién Baila All Stars, la bella dominicana viajó a Nueva York para cumplir uno de sus más grandes anhelos: el estreno de su película Que León en ‘La Gran Manzana’. Para Clarissa este trabajo en cine es sumamente especial, pues se trata de su primera vez en la pantalla grande. Al tratarse de una ocasión tan importante, la modelo lució despampanante con un look que la convirtió en el centro de las miradas.

La dominicana, quien se coronó como la reina de Nuestra Belleza Latina VIP 2016, vistió un tuxedo dress negro el cual combinó a la perfección con rojo, logrando la sincronía perfecta. Uno de los elementos que más llamó la atención de su outfit fueron sus botas altas por arriba de la rodilla, las cuales eran de color rojo con destellos. En sus redes sociales, sus fans alabaron su look, pero sin duda, el calzado fue lo que más causó impacto. Para enfrentar las bajas temperaturas de la ciudad, Clarissa llevó unas medias semitransparentes.

A juego con las botas, Clarisa llevó un llamativo clutch además de un curioso detalle en su joyería, que iba súper acorde con su outfit. La modelo usó unos pendientes en color rojo y una fina cadena de oro con un colgante ¡en forma de oso!

En cuanto a su peinado, Clarissa optó por llevar su abundante melena bien lacia con una coleta baja y raya en medio, lo cual la hacía ver muy sofisticada. Su maquillaje no pasó desapercibido, pues lució un perfecto delineado negro en los ojos, además de un lipstick que iba coordinado con su calzado y sus accesorios.

Que León, dirigida por Frank Perozo, ha tenido muy buena acogida en Puerto Rico, República Dominicana y el Caribe, donde se estrenó en noviembre. Ahora, Clarissa y el resto del elenco y la producción esperan la misma reacción en Estados Unidos, pues este viernes 25 de enero llegará a las salas de cine.

Una semana de retos

¡Clarissa Molina no para! Y es que unas horas después de la premiere en Nueva York, la modelo tomó un avión para regresar a Miami y continuar con los ensayos de Mira Quién Baila All Stars. La joven de origen dominicano tiene un gran desafío esta semana pues deberá impactar al jurado y al público en la cuarta gala del show para no ser eliminada. El pasado domigo, Clarissa quedó entre los tres nominados junto con El Dasa y Sherlyn.

Aunque su paritcipación en MQB está 'en la cuerda floja', la bella presentadora cuenta con el cariño del público, además del apoyo de sus amigos y colegas, quienes a través de las redes sociales han hecho un llamado a votar por ella para que permanezca en la competencia de baile, en la que su desempeño ha sido uno de los mejores.