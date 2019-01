El mundo de la comedia está de luto. Con tan solo 32 años, el actor, cómico, guionista y creador de la serie 'Rel', Kevin Barnett falleció por causas que todavía se desconocen. La información fue suministrada por FOX a través de un comunicado difundido en varios medios del país. Gracias a las últimas imágenes que compartió en Instagram, se pudo conocer que Kevin se encontraba en México disfrutando de unos días de vacaciones, lugar donde donde -según el medio Deadline- habría fallecido.

El famoso comediante a menudo participaba en el docureality de MTV 'Guys Code', además de aparecer en el programa de sketches 'Friends of the People', precisamente el show televisivo donde conoció a su gran amigo y compañero Josh Rabinowitz, con quien creó la serie 'Rel', una comedia de FOX protagonizada por Lil' Rel Howery. Además, trabajaron juntos en sitcoms como 'Broad City' y 'The Carmichael Show'.

La muerte de Kevin ha tomado por sorpresa a sus miles de seguidores e incluso los medios de comunicación han lamentado su pérdida al destacar que "era un increíble cómico y escritor". El programa de radio que co-protagonizaba el guionista, Last Podcast Network, escribió en Twitter: "La alegría que trajo a nuestras vidas es el mejor regalo que hemos recibido".

Con un carácter único, Kevin era de ese tipo de personas que no duda en cometer locuras por sus amigos. El cómico Brook Wheelan quiso rendirle homenaje a través de redes sociales contando una de las anécdotas que vivió junto a él. "Le mandé un mensaje a Kevin hace unos años de la nada: 'quiero ir a Hawái'. Él es la única persona que conozco que respondería: 'hagámoslo'". Junto al mensaje, Brook compartió una imagen de ambos.