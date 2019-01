México es sin duda un país que acoge a todo aquel que lo elige como su hogar. De hecho, la hospitalidad del mexicano es una de las características más conocidas a nivel mundial. Algo que Angelique Boyer ha podido constatar desde hace 29 años, pues su familia decidió moverse desde Francia hasta ese país, en el que se siente agradecida por todas las oportunidades que ahí ha encontrado.

En su más reciente publicación en Instagram, la protagonista de la telenovela Amar a Muerte escribió un emotivo mensaje a la nación que le ha abierto las puertas y en donde ha podido desarrollar su carrera de una forma extraordinaria, además de encontrar el amor al lado de otro migrante que escogió a México como su hogar, el actor de origen argentino Sebastián Rulli.

“Tengo tantos sentimientos hermosos hacia ti que escribiría mil poemas. Ese amor que siento contiene una inmensa gratitud. Son 29 años descubriéndote y no dejo de maravillarme con tu cultura, tu gente, tu historia y tus sabores. País de tierra bondadosa, fértil y llena de contrastes”, escribió la rubia francesa nacionalizada mexicana.

“Me diste una mamá mexicana y una familia que sin pensarlo vino a hacer su vida aquí, sin duda la mejor decisión. Te amo México”, finalizó. El gesto de Angelique fue aplaudido por sus fans mexicanos, quienes no dudaron en resaltar las cualidades de su país, mientras que los de otros países la invitaban a conocer los suyos. “Ven a Costa Rica, también te haremos sentir en casa”, escribió uno de sus seguidores. “Es verdad, en México me sentí muy bien quiero regresar”, comentó uno de sus followers brasileños. El post de Boyer ya rebasa los 300 mil likes.

Hace unos días, el novio de la protagonista de Teresa, Sebastián Rulli, publicó una fotografía parecida y con un mensaje similar, en el que también destacó las bondades del país en el que se desarrolla profesionalmente y en donde conoció a su actual pareja. “Yo solo quiero un México mejor. Es un país tan hermoso al cual le estoy tan agradecido, que me siento honrado de amarlo tanto (…) Si cada uno pone su granito de arena haciendo lo que se debe, estoy seguro de que las cosas mejorarían. México nos necesita unidos”, sentenció el galán en Instagram.

La francesa más mexicana

No es la primera vez que Angelique Boyer se muestra orgullosa del país que la ha adoptado. En 2015, mientras disfrutaba de unos días de descanso en Francia, donde visitó a su familia, vivió un momento no muy agradable. La actriz recurrió a sus redes sociales para desahogarse y recalcar el orgullo que siente al decirse mexicana.

Sin entrar en detalles sobre lo sucedido y dejando en claro que sus palabras no buscaban generalizar, la francesa escribió. “Estoy ofendida por el trato que hay en Francia. Me estoy desahogando sí, y respaldo que no es bueno generalizar. Pero la cultura de la cual estoy hecha me enseñó a ser mejor persona, trabajadora y agradecida por tener la oportunidad de trabajar”, continuó la chica.

Y aunque pasó un mal rato, Angelique encontró en esta experiencia el lado bueno y compartió con sus fans lo feliz que se siente de saberse mexicana: “No me gusta aprovecharme de nada y ¡mucho menos sentirme más que nadie! Valoro México y a los mexicanos ¡más que nunca! Gracias por enseñarme a ser mejor humana. Qué ganas de volver a mi país... Soy mexicana, no solo porque mi mamá lo fue, si no que tengo 27 años y llevo 25 en México. Ya quisieran muchos saber lo que yo he aprendido en México ¡Que viva México y su gente!”, finalizó la actriz