William Valdés deja nuevamente la televisión, ¿por qué?

De forma inesperada, William Valdés sorprendió a sus fans al anunciar que no trabajaría más en el canal Estrella TV en donde conducía, desde hace unos meses, el programa Buenos Días Familia. A través de sus redes sociales, el presentador compartió la noticia con un comunicado en el que sin entrar en detalles, agradece a la televisora por la oportunidad brindada y al público por continuar apoyándolo.

VER GALERÍA

“A los medios de comunicación y a mi público en general: las redes sociales han sido y serán mi principal vía de comunicación con ustedes y es por eso que les informo a través de este medio que mi ciclo con Estrella TV ha concluido”, escribió el conductor de origen cubano, quien se había mudado de Miami a Los Ángeles, para poder cumplir con esta misión.

“Quiero agradecer a Estrella TV por creer en mí y por esta gran oportunidad de acercarme a Los Ángeles, la ciudad de los sueños; a mis compañeros por su profesionalismo, a los técnicos, maquillistas y a todos los que me acompañaron en esta increíble etapa en Buenos días familia, mi más sincera gratitud”, continuó Valdés en su comunicado, el cual ya acumula más 8 mil likes, entre ellos destacan los sus excompañeros de Univision, como Alejandra Espinoza.

VER GALERÍA

Aunque William no dio razones concretas sobre su salida de Estrella TV, adelantó que próximamente volveremos a verlo emprender de nuevo. “Estoy comprometido a seguir preparando y darles lo mejor de mí, muy pronto les contaré cuál será ese próximo gran proyecto. Para tener éxito en la vida hay que arriesgarse, intentar cosas nuevas todos los días. Gracias por su cariño”, concluye el comunicado.

Más notas como esta:

- William Valdés Confiesa cómo enfrentó la depresión que lo invadía

- ¿Qué ha dicho William Valdés sobre su ausencia en el aniversario de "Despierta América"

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar y en la publicación le dijeron que a pesar de que el anuncio los entristecía, podía seguir contando con su apoyo. “Te seguimos William, tu échale ganas y Dios te va a ayudar. Bendiciones hermoso, te queremos”, es uno de los mensajes que se leen debajo del comunicado que el presentador publicó en su cuenta de Instagram.

A través de sus stories en Instagram, el conductor le habló directamente a sus followers y les agradeció por el respaldo que le han demostrado tras haber anunciado su salida de la televisión. “Les quiero agradecer todo el apoyo que me han ofrecido hoy y siempre, después de mi comunicado. Espero que me entiendan y que me sigan conmigo. No se preocupen por mí, son cambios pero los cambios siempre son buenos… los quiero mucho”, dijo en los videos que compartió en donde hizo notar que se encuentra de regreso en Miami, lugar donde vivía hasta antes de trabajar en el matutino de Estrella TV.

Su salida de Univision

No es la primera vez que William Valdés sorprende por su salida de algún proyecto televisivo. En junio de 2017 fue despedido del programa Despierta América, en el que trabajó durante tres años y en el que se desempeñaba como reportero de redes sociales. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y se dio en medio de rumores que intentaban dar respuesta a su retiro de la televisión.

VER GALERÍA

Durante los meses siguientes el cubano hizo algunas delcaraciones sin entrar en detalle sobre las razones que provocaron su despido. Sin embargo, en 2018 rompió el silencio y con el corazón en la mano reveló la verdad. “Caí en el mundo de la fiesta, caí en el mundo de las drogas… Abusé de sustancias y eso hizo que mi carrera se fuera al bote. Perdí el trabajo de mis sueños. Salía todas las noches. Me gastaba $2,000 el fin de semana y compraba cosas que no debí haber comprado”, expresó el joven de 25 años a People en Español.