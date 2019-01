Nathalia Casco comparte 'la primera sonrisa' de su segunda hija

¡Por fin! La hermosa Nathalia Casco presentó públicamente a su segunda hija, quien nació el pasado 10 de enero y a quien le pusieron por nombre Joy. Fue a través de su cuenta de Instagram donde la exparticipante de Nuestra Belleza Latina VIP compartió con sus seguidores la primera fotografía de la pequeña en la que podemos admirar su tierno rostro y con la que dejó muy emocionados a sus más de 300 mil followers.

En la foto, podemos ver a detalle la carita de la pequeña Joy, fruto de su relación con Kike Jackson, quien fue captada en un momento sumamente especial: esbozando una enorme sonrisa en los labios. “La primera sonrisa de mi baby Joy. Sonríe aunque no tengas dientes”, escribió Nathalia debajo de la enternecedora instantánea. “Ya subiré más fotos. Salió (igual) a papi Kiko de coqueto”, continuó la actriz en su mensaje. La imagen no dejó a sus fans indiferentes, quienes dedicaron los más bellos mensajes y deseos para la bebé y su familia.

Hasta el momento, la tierna postal ya supera los más de 20 mil likes y acumula cientos de comentarios de sus fans, quienes desean que la pequeña haga homenaje a su nombre (que en español quiere decir gozo) y sea muy feliz toda su vida. “Qué belleza de ángel, que Dios la bendiga”, escribió uno de sus seguidores. “Es hermosa y muy tierna. Cuídala mucho”, comentó otro.

En julio del año pasado, Nathalia compartió con sus seguidores que estaba esperando un bebé al lado de su pareja, con quien tiene una relación de cinco años. Más tarde reveló vía Facebook Live que su bebé sería una hermosa niña. A lo largo de su embarazo, Nathalia compartió diversas fotografías de la evolución de su pancita. Incluso, se atrevía a mostrar su crecido vientre mientras modelaba muy coqueta en bikini. Un día después del alumbramiento, la modelo compartió la noticia de que Joy había nacido sana y salva, junto a una tierna fotografía en la que Daniela, su primera hija, carga en brazos a su pequeña hermana.

Nathalia Casco y su paso en NBL

En abril de 2016, Nathalia Casco fue participante del certamen de Univision Nuestra Belleza Latina VIP. Sin embargo, a unas semanas de haber arrancado el proyecto, Casco anunció su decisión de abandonar reality de belleza, y confesó que se sentía muy presionada por haber estado nominada en más de una ocasión para salir del show. Sin embargo, más allá del estrés que le provocaba estar en la cuerda floja del concurso, había otra poderosa razón que le llevaba a renunciar: su hija Daniela.

Tras su salida, la modelo reveló a People en Español que se sentía ‘en deuda’ con los televidentes que la apoyaron semana a semana en el concurso de belleza. “Me da vergüenza con el público que tanto te ha apoyado y al final que pasara esto, pero yo extrañaba a mi hija. Ella me dice: ‘Mami, yo quiero estar contigo’. No he estado con ella. Imagínate estar en un concurso donde no puedo ver a mi hija, no puedo hablar con ella y sentir que no me siento querida. Uno dice: ‘¿Qué hago aquí si yo no me siento querida?’”.