Tras varias semanas de promoción de su más reciente disco Valiente, Thalía se tomó unos días para salir de su rutina y descansar de su apretada agenda profesional, para relajarse a la orilla del mar y lejos del frío invierno de New York, ciudad en donde radica. Como ya es costumbre en la cantante, compartió algunos detalles de sus vacaciones en sus redes sociales, en donde no dejó de sorprender por lo bien que lució y los buenos momentos que vivió al lado de su familia.

En sus más recientes publicaciones en Instagram, la también actriz compartió una fotografía de su último día en el mar en donde aparece posando muy sexy en un revelador traje de baño que deja al descubierto su bien formada figura, al más puro estilo de su popular personaje telenovelero Marimar. “Recargando energía y preparando al cuerpo para lo que viene. ¿Quién ama el mar como yo?”, escribió la mexicana debajo de su fotografía.

El post de la artista ya rebasa los más de 180 mil me gusta y miles de comentarios de sus seguidores que halagaron lo bien que se ve la intérprete de No me acuerdo a sus 47 años. “¡Mi Thali preciosa! Que diera por conocerte en persona. Admiro tu sencillez espiritual, pues muy pocas la tienen. Que sigas muy bendecida”, escribió uno de sus fans. “Te amo. Te vez muy joven y bonita”, comentó otro.

En otra publicación relacionada, la cantante se despidió del sol y la playa con un divertido video, en el que mostró sus mejores fotos usando el mismo traje de baño y luciendo espectacular. Sin embargo, llamó la atención de sus followers que la cantante cambió su look de forma radical, al olvidarse de su larga cabellera y lucir unas largas trencitas. “¿Te trenzaste el cabello?”, preguntó un seguidor sin obtener respuesta y dejando en misterio sobre si se trata de su cabello o está usando una peluca.

Al estilo Marimar

No es la primera vez en la que Thalía hace homenajes no planeados a su mítico personaje de telenovela Marimar. Pues hace unas semanas, la cantante sorprendió a sus fans con su nuevo cambio de look inspirado en la costeñita que robó los corazones de los televidentes en 1994. A través de sus redes sociales, la cantante compartió una serie de fotografías y videos en los que presumió su abundante y rizada melena castaña, y sus fans no pudieron evitar hacer la comparación entre su imagen actual y la de los noventas, cuando protagonizó el exitoso melodrama al lado del actor Eduardo Capetillo.

Incluso, la mexicana agregó a la fotografía los hashtags de #90s #hair, con el cual dejó en claro que su inspiración había sido totalmente de esa época.