¡Se casan! Toni costa confirma boda con Adamari López para este año

¡Adamari López y Toni Costa se casan! Así lo confirmó el bailarín español durante una entrevista en el programa Despierta América. Una noticia que sus fans estaban ansiosos de escuchar desde hace unos años, pues la pareja es una de las queridas y estables del mundo del entretenimiento y que hasta ahora no habían mostrado interés llevar su amor hasta el altar.

Fue el coreógrafo de Mira Quién Baila quien dio la primicia de que este 2019 lo terminará convertido en el esposo de Adamari López, tras haberse comprometido en 2013. Mientras hablaba de la difícil situación que vivieron como familia, durante la reciente enfermedad y posterior recuperación de su pareja, Toni sorprendió a los presentadores del matutino de Univision al dar la emocionante noticia. “(La enfermedad de Adamari) Nos une más, nos une más porque nos pone como en situaciones que no estamos acostumbrados a batallar con ello y la verdad que esto sirvió para yo estar mucha más metido y cuando todo acabó, todo era como una unión mucha más fuerte que de hecho, ¡este año nos casamos!”, reveló entre los gritos de emoción de Alan Tacher y Karla Martínez.

Aunque el bailarín dijo que aún no tienen una fecha fija para el enlace, aseguró que será este año en el que él y la madre de su pequeña Alaïa se den el “sí, acepto”. “No lo se (cuándo será), pero si habrá boda. Este año por fin nos casamos”, reafirmó Costa por si a alguien le quedaba alguna duda. “Yo estoy como el eterno comprometido porque fue en 2013 cuando nos comprometimos, entonces imagínate, ya tocaba”, agregó.

Los fans de la pareja han sido los más emocionados por el gran anuncio y se los han hecho saber en los comentarios del video de un fragmento de la entrevista que publicó Despierta América en su Instagram. “Ese era el hombre de su vida. Dios se lo puso en su camino ¡viva el amor!”, comentó uno de sus seguidores. “Qué bueno, Adamari se merece eso y mucho más”, escribió otro.

Apenas en agosto de 2018, Toni había desilusionado a sus fans al dar entender que una boda no estaba dentro de sus planes, pues al compartir en Instagram un video de una pareja que se comprometió en un vuelo en el que él viajaba, sus followers comenzaron a cuestionarlo sobre para cuándo lo verían llegar al altar del brazo de Adamari. “Ya estamos casados de por vida, no hay mejor compromiso ante Dios que nuestra bella hija”, contestó. Y aunque a muchos no les gustó su respuesta, le mostraron su apoyo.

La noticia de su boda se da en medio de rumores y especulaciones sobre el estatus sentimental del futuro matrimonio, pues en las últimas semanas se ha hablado de una supuesta infidelidad por parte de Costa, sin embargo, la pareja se ha mostado más unida y enamorada que nunca, con románticas demostraciones de amor, lo que desecha por completo cualquier rastro de inestabilidad entre ellos.

Es justo por su participación en Mira Quién Baila que han surgido algunos rumores de que Toni Costa podría haberle sido infiel a Adamari. De hecho, los rumores apuntaban a que la tercera en discordia sería Clarissa Molina, su compañera de baile en el show. Sin embargo, el bailarín se mostró harto de las especulaciones y de forma tajante, pero respetuosa, contestó en Instagram a un seguidor que insinuó la infidelidad del español con la presentadora de El Gordo y la Flaca. “¿Ya lo verán? Jajajaja, ni viviendo 1000 años usted verá eso, así que shh, primero entienda que es la tv, un show de baile, actuación etc. y luego hable con propiedad”, defendiendo así su honor y el amor que siente por la madre de su hija. Palabras que hoy toman aún más sentido al confirmar su próxima boda.