Por la familia… todo, y eso bien lo sabe Adamari López, quien tomó un avión y viajó a Puerto Rico acompañada por su pequeña Alaïa. Madre e hija tuvieron su primera aventura del 2019 al volar rumbo a la llamada ‘Isla del Encanto’ para acudir a la boda de uno de los familiares a ‘Ada’. A través de sus redes sociales, la presentadora de televisión compartió los detalles de este viaje relámpago a su país de origen. Desafortunadamente, Toni Costa no las pudo acompañar pues está en los ensayos para la tercera gala de Mira Quién Baila (Univision).

A través de su cuenta de Instagram, Adamari mantuvo bien informados a sus fans de esta travesía, desde que el avión iba a despegar hasta su llegada a casa, donde fue recibida por su familia. La presentadora de Un Nuevo Día (Telemundo) también compartió los divertidos momentos previos a la boda de su sobrino, en lo que las maquilaban y peinaban. Por supuesto, Alaïa tuvo a su propia peinadora, quien la dejó bellísima ¡cómo un ángel!

Con su característico sentido del humor, ‘La Chaparrita de Oro’ subió una historia a sus redes en la que aparece en plena transformación. El resultado final fue increíble, pues madre e hija lucieron divinas. En Instagram, donde tiene más de 4.1 millones de seguidores, ‘Ada’ compartió algunos detalles del elegante traje que lució, así como de los accesorios que ambas usaron. El elegante vestido, con una falda formada en capas y en color durazno, tenía detalles en el escote, y fue una creación de la diseñadora Michelle Reynoso, quien ha vestido a otras celebridades como Dayanara Torres.

Además, lucieron unas bellas diademas de flores, apropiadas para la ocasión, creadas por la línea de diseños florales ANISKA. En cuanto a su peinado, Adamari optó por recogido bajo despeinado y su maquillaje se caracterizó por un perfecto delineado de ojos en color negro y unos labios cafés.

Pero ‘Ada’ no solo dio detalles de su look, también dejó ver que tanto ella como Alaïa echaban de menos a Toni y en la foto en la que ambas lucen hermosísimas le dedicaron una frase: “Te extrañamos papi”. El coreógrafo de origen español no tardó mucho en responder a ese bonito gesto y escribió: “¡Os amo con locura mis princesas! Ojalá pudiera estar ahí con vosotras…”. Costa acompañó su comentario con un emoji con ojos en forma de corazón, con el que claramente expresaba lo fascinado que estaba por esa instantánea de las mujeres de su vida.

La fiesta siguió...

Adamari estaba muy contenta por estar entre los suyos festejando la unión de su sobrino Wilmer, hijo de su hermana mayor Adaline, con su novia Joselin. En sus stories, publicó varios videos bailando con el afortunado novio, además de retratar a Alaïa con sus primos, a quienes tiene la oportunidad de visitar en cada viaje que hacen a Puerto Rico. A pesar de que la fiesta terminó entrada la noche, Alaïa se divirtió en grande y bailó con sus primos.

