La vida de Migbelis Castellanos dio un giro de 180° luego de convertirse en la indiscutible reina de Nuestra Belleza Latina 2018, un logro que asegura la hace sentir más segura y confiada de sí misma, pese a que en el pasado concursó en Miss Universo representado a su natal Venezuela, admite que esta corona es distinta y la hace sentir orgullosa de quien es, como es y como se ve. Pero en la vida de la reina de belleza no todo es color de rosa, pues confiesa que le gustaría encontrar el amor de nuevo, tras las dolorosas heridas que le dejó su última relación.

Sin embargo, el nuevo rostro de Univision se dice lista para retomar su vida amorosa, pues reconoce que necesita sentirse querida y tener tiempo para compartir su vida con alguien más. “Yo estuve tanto tiempo en una relación, que ahorita que estoy soltera hay mucha gente que me dice: 'estar soltera es lo máximo, porque tienes tiempo para ti', pero yo sí siento que tengo tiempo para salir con alguien, para cenar con alguien, que me den cariño", aseguró.

Al ser cuestionada sobre lo que busca en hombre para enamorarse de él, Migbelis asegura no tener uno tipo definido, aunque tiene claras las cualidades que a ella le gustaría tuviera aquel que llegue a robarle el corazón. “La verdad no tengo una lista así de las cosas que quiero. Siempre he buscado que sea familiar, que le guste conversar, que le guste salir, que le guste compartir con mis amigos, ser bien sociable y que sea divertido”, afirma.

Recordemos que la ahora reportera del backstage de Mira Quién Baila All Stars tuvo un largo romance con el receptor de los Piratas de Pittsburgh, Francisco Cervelli, de quien se separó de manera sorpresiva el año pasado, tras casi cuatro años de relación. “Se terminó una relación de mucho tiempo. Yo estaba comprometida esa relación, estaba muy enamorada y yo creo que voy a seguir enamorada hasta largo tiempo”, confesó la Miss Venezuela 2013 durante uno de los episodios de la webserie Migbelis sin límites, la cual sigue los pasos de la reina de belleza tras haberse coronado.

De Miss Universo a Nuestra Belleza Latina

En 2014, Migbelis Castellanos representó a su país en Miss Universo, el certamen de belleza por excelencia, sin embarg la venezolana no estaba satisfecha y quería más. Fue así como cuatro años después que decidió probar suerte en Nuestra Belleza Latina sin imaginar que su vida cambiaría a partir de ese momento. En esta ocasión, ella tenía otro tipo de convicciones e ideales que iban acorde al nuevo concepto del certamen de belleza.

“Lo que me motivó para concursar en NBL fue la idea de que el formato había cambiado, que su mensaje este año era buscar mujeres reales, que la gente juzgara de acuerdo con el talento, a la química que tenían con la candidata, como se desenvolvían en el escenario y yo pensé: ‘Aquí encajo perfectamente’. Después de que la gente me señalaba como que yo era la ‘Miss Gorda’ y que por eso yo no podía seguir en la televisión hasta que yo no estuviera flaquita como en el Miss Venezuela, esta fue la demostración de que, el físico y lo que la gente dice de ti, no te define”, confesó Migbelis en entrevista con HOLA! USA.