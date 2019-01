Kailey, la hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez tiene un nuevo look. La pequeña de ocho años solía llevar una larga melena castaña que se ondulaba de forma natural en las puntas. Ahora la niña luce un peinado completamente diferente. Eso sí, con ambos looks se ve hermosa y sus rasgos continúan siendo muy parecidos a los de su mamá. ¡Da play al video y descubre el nuevo look de Kailey!