Antes de que la veamos como la revolucionaria Miss Bala, Gina Rodriguez se pondrá en los zapatos de Carmen Sandiego. El amado personaje animado hará su regreso a la pantalla chica, y quién mejor para darle voz a esta chica fuerte y feminista que una de las mujeres latinas con las mismas características. Y aunque el rol es animado, la originaria de Puerto Rico recién se transformó en Carmen con un disfraz completo para una sesión de fotos previo al estreno de la serie este 18 de enero. De verdad, hay que ver a estos iconos:

Gina Rodriguez se transformó en Carmen Sandiego antes del estreno de la serie en Netflix Foto: Instagram/theofficialcarmensandiego

Para las fotografías, Gina imitó el estilo de Carmen Sandiego por completo. Desde la gabardina roja hasta las botas largas y negras. Además de la (de nuevo) icónica pose, la actriz estaba por completo dentro del personaje. Pero no se trató sólo de acertar con el disfraz, sino que hay una historia detrás. "Como una niña puertorriqueña que creció en Chicago, Carmen Sandiego me mostró el mundo. Viajó por diferentes países, aprendí de diferentes culturas y, gracias a ella yo también viajé", expresó en una publicación para Netflix. "Era latina, fuerte y con carácter... Necesitaba ese tipo de modelo a seguir en mi vida. Es feminista y eso era algo nuevo a la edad en la que la conocí. No era común ver personajes como ese en la televisión", agregó.

Y por muy buena que fuera Carmen en la serie de la década de los 90s, en la que la voz era la de otra "reina" para Gina, Rita Morena, esta nueva versión promete muchas cosas más. "Le dimos una historia de sus orígenes", dijo Gina en una entrevista con Entertainment Weekly. "Es adorable revivir a este personaje, pero también poner el contexto de alguien multi-dimensional, una mujer compleja de quien necesitamos más visión, ¿sabes? Necesitamos más versiones de ello", continuó.

Gina y el camino que aún le queda por recorrer junto a Carmen Sandiego

La estrella de Jane the Virgin también compartió que la serie no sólo es para niños. "Creo que los adultos la van a disfrutar por la nostalgia, y es un divertido show de una espía. Pero me emociona más poder compartirla con mis sobrinos y sobrinas". ¿En cuanto a los planes a futuro de Gina para Carmen Sandiego? La estrella está protagonizará un remake de carne y hueso sobre la serie para Netflix. Además, actualmente está trabajando para lanzar una serie de libros basados en los nuevos capítulos. "Me siento bendecida de poder traer a Carmen a esta nueva generación".