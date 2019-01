¿Te imaginas toparte con un famoso frente a frente y no saber si se trata de él o de alguien que simplemente se le parece? Pues algo así le pasó a Alex Rodriguez al encontrarse con una socia de su cadena de gimnasios, al termino de una de las clases que ahí se imparten. La joven, confundida observaba al exdeportista intentando descifrar si se trataba del famoso novio de Jennifer Lopez o solo era un simple mortal muy parecido a él.

El expelotero de los Yankees aprovechó la confusión y decidió jugarle una broma. “Aquí está, Alex Rodriguez”, dice la joven al encontrar algunas fotografías de él en internet, mientras A-Rod le pregunta “¿Quién?” a lo que ella contesta “el hombre que sale con Jennifer Lopez”. “Debes estar bromeando”, replicó en tono irónico el también empresario, quien sonriente voltea a la cámara que graba el gracioso momento que fue compartido en su cuenta de Instagram.

Alex motivó a la inocente confundida a comparar su rostro con el de las fotografías que encontró, e incluso se hizo el sorprendido al mirar el celular de la joven: “Oh, ese es chico es guapo”, dijo al verse, generando las risas de los presentes para después burlarse de el mismo: "Yo nunca usaría algo parecido", dijo con una sonrisa en el rostro al mostrarle una foto de él en pijamas. Al final, el galán terminó por revelar su identidad ante la incredulidad y sorpresa de la graciosa despistada.

Alex Rodríguez se ha convertido en una de las personalidades del deporte y del entretenimiento más queridas. Sin embargo, su popularidad se ha incrementado a raíz de que se le relacionó con la 'Diva de El Bronx', quien actualmente es su pareja.

¿Y el anillo pa’ cuándo?

A pesar de que el romance de A-Rod y J.Lo cada día es más sólido y que sus fans los quieren ver llegar al altar, la pareja ha decidido no llevar su relación más allá de lo que tienen ahora, y no por que no quieran, sino porque consideran que lo que están experimentando en estos momentos es pefecto y no necesitan más, pues ambos están compartiendo los mejores momentos de su vida juntos.

Además, Alex se lleva increíble con Emme y Max, los mellizos que J.Lo tuvo con Marc Anthony, y de igual forma, Jennifer con las hijas de su novio, Natasha y Ella, quienes ya ven como hermanos a los hijos de la intérprete de Papi.

“Yo sé que todos quieren eso, pero nosotros amamos nuestra vida, estamos pasando el tiempo más lindo de nuestras vidas. Hemos tenido carreras lindas, éxitos, caídas, experiencias. Tenemos a nuestros hijos y después de aprender tanto, ahora estamos muy contentos con la vida como es, así que si algo pasa natural y va por eso camino… bueno”, comentó la actriz durante una entrevista en el programa Un Nuevo Día (Telemundo). “Estamos tan felices para pedir más y eso que yo siempre pido más”, sentenció entre risas.