El verano pasado, la actriz Gina Rodríguez se comprometió con su novio Joe LoCicero y desde entonces muchos de sus seguidores esperan con ansias ver a la protagonista de Jane The Virgin caminar hasta el altar. Ahora, la estadounidense ha revelado que ella y su prometido casi se dieron el ‘sí quiero’ a finales del año pasado, en una ceremonia discreta y al aire libre.

Así lo reveló la intérprete para USA Today. “Para ser honesta, estábamos pensando en casarnos hace unas semanas, tipo en nuestro patio trasero”. En el pasado, ella había anunciado que no descartaba la idea de fugarse con su media naranja. Además, asegura que él y su madre tienen otros planes. Sin embargo, señaló que "Joe tiene otra opinión, así que eso es bueno", agrega. "No es de los que no les importa. Tiene una opinión. ¡Y tengo una gran suegra que espero que haga todo lo posible por mí!".

VER GALERÍA

"Pero siento que nos vamos a fugar. ¡Es mucho drama! Es mucho trabajo (planear una boda). Hubo un punto en el que pensaba: 'Todos que arreglan todo, yo solo quiero aparecer, solo quiero hacerlo... estoy feliz", dijo en septiembre. En aquel momento ella comenzó a escuchar algunas ideas que se les ocurrieron a sus seres queridos cuando inicialmente pensó que sería una buena idea dejar que sus familias organizaran su boda.

"Comencé a escuchar lo que querían hacer y yo dije: 'Hmm, no sé nada de eso...'", confesó en el programa diurno The Talk en septiembre "y luego comencé a escuchar sobre cómo ofendes (a la gente). ¡Todo lo que haces es ofensivo! Sabes, si las personas no son damas de honor, (se ofenden)... ¡Es una locura!”, dijo la intérprete.

VER GALERÍA

RELACIONADO: ¡Campanas de boda para Gina Rodriguez! La actriz confirma su compromiso con Joe LoCicero

Gina confirmó su compromiso con Joe el día de su cumpleaños número 34, el 30 de julio de 2018. La pareja se conoció en 2016 gracias a una participación que tuvo Joe en la serie. "Joe es un actor maravilloso y participó en Jane para interpretar a un Don Quijote stripper. En la escena que hicimos juntos se arrancaba la ropa y se abalanzaba sobre mí y mi personaje se escandalizaba, aunque en mi cabeza yo estaba pensando: '¡Sí! Por fin consigue algo de acción Jane'. Él es maravilloso", relató Gina en 2017.

Tras unos dos años de relación -y una romántica propuesta de matrimonio en México- la pareja está lista para darse el sí acepto. Ahora nos preguntamos si harán una celebración a lo grande o preferirán una ceremonia más discreta, solo el tiempo lo dirá.