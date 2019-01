En sólo dos semanas, Clarissa Molina ha dejado claro que le apasiona el baile. En la pista de Mira Quién Baila All Stars, la presentadora de El Gordo y la Flaca parece otra. Con movimientos bien practicados y que han dejado impactados a los jueces del reality, Clarissa apunta como una de las favoritas para llegar a la final. Ese talento es algo que también notó su compañera Lili Estefan, quien tuvo el papel de jurado en el mismo reality hace unas temporadas. Impactada con el potencial de Clarissa, Lili expresó lo que piensa de su baile en la competencia.

VER GALERÍA

Después de analizar y comentar los bailes que Clarissa protagonizó el domingo pasado, en el que le tocó presentarse con una bachata y un waltz. "Yo que te conozco ya desde hace tanto tiempo, pensé que lo ibas a hacer tan bien. De verdad que sí", dijo con orgullo la Flaca sobre el desempeño de Clarissa en la pista. Confiada en que Clarissa tiene talento para llevarse el primer lugar, continuó: "Yo creo que lo has hecho mucho mejor de lo que yo esperaba y se nota que tú puedes ganar esta competencia, sólo porque tienes momentos en los que, todo fluye. Y hay momentos en los que se traba un poquito, pero tú tienes esos momentos espectaculares. ¡Por eso confío en ti!".

Notas relacionadas:

- Un vestido de látex más todos los looks de Chiquinquirá Delgado en 'Mira Quién Baila All Stars'

- Toni Costa se luce sobre la pista en la primera noche de 'Mira Quién Baila All Stars'

Clarissa, contenta con las palabras de Lili, contestó: "Tengo las ganas, Lili, de hacer lo mejor". La amiga de Raúl de Molina continuó: "Es poco tiempo. A la hora de coreografía cuesta mucho más trabajo y lo ha logrado mucho mejor de lo que yo esperaba y en las primeras dos semanas". Clarissa, con una sonrisa, agradeció las cálidas palabras de su compañera de trabajo. "Gracias, Lili. Significa mucho de tu parte, que fuiste jurado", expresó.

Lili recordó los días en los que fue jurado del reality, una edición en la que los concursantes podían lucirse sobre la pista por más semanas. "Yo fui jueza 13 semanas, ustedes tienen mucha más oportunidad, son solamente seis. Es mucho más difícil demostrar lo mucho que puedes crecer durante una competencia en ese tiempo", dijo.

VER GALERÍA

Raúl de Molina, otro apoyo para Clarissa Molina

Así como Lili apoya por completo a la ex Nuestra Belleza Latina, su también compañero Raúl de Molina le ha brindado los mejores ánimos. El domingo, antes de salir al escenario, el presentador visitó a Molina en el camerino para hacerla reír un poco y, de paso, darle algunos consejos de baile. “Eres mi lucky charm (amuleto de la suerte)”, dijo la joven de 27 años, un mérito que Raúl no aceptó. “No, porque después no quiero que te eliminen y me echen la culpa a mí”, dijo provocando la risa de su amiga. Aunque Raúl le dio tips de cómo moverse al ritmo de la música y sus intenciones eran buenas, Clarissa prefirió no imitar sus movimientos porque con ellos estaba segura de que no ganaría. Buena elección, pues no resultó como una de las nominadas a abandonar la competencia esta semana.