Rashel Díaz revela a HOLA! USA qué la llevó a explorar su faceta como diseñadora

Con una trayectoria de más de 20 años, Rashel Díaz es uno de los rostros más conocidos de la televisión hispana. Su carisma y belleza la han llevado a estar en el gusto del público no solo en la pantalla chica, sino también en las redes sociales y más recientemente, explorando su faceta como empresaria y diseñadora, con la cual ha dejado más que claro que la palabra ‘imposible’ no existe en su vocabulario.

VER GALERÍA

En entrevista exclusiva con HOLA! USA, la presentadora de origen cubano habló acerca de su nueva línea de ropa deportiva Live by Rashel Díaz y de cómo sus recuerdos con su madre en su natal Cuba le han servido de fuente de inspiración para hacer este sueño realidad. La carismática animadora también habló acerca de rutina del día a día y de su otra familia, estamos hablando de la que ha formado en Un Nuevo Día (Telemundo) junto con Adamari López, Héctor Sandarti y Marco Antonio Regil.

HOLA! USA: ¿Cómo surgió la idea de crear Live by Rashel Díaz?

RD: Amo el ejercicio, es una rutina diaria, para mi ir al gym es fundamental. En esa hora no hay teléfono, es una hora para mí. No lo hago por la parte física ni por vanidad, lo hago por salud. Como eso ha formado parte de mí, estaba organizando unas conferencias llamadas De Mujer a Mujer, y de la mano va la línea de ropa. Lancé la línea de ropa terminando el Mundial de Fútbol (en el verano del año pasado) y ahora vengo con una línea de accesorios y claro, seguiré con las conferencias.

HU: Las prendas de la línea Live by Rashel Díaz tienen mensajes dirigidos a las mujeres, ¿por qué lo hiciste así?

RD: Me inspiré en los cursos que se dan de motivación. Lo primero que te dicen al tomarlo es que, dibujes o escribas cómo te visualizas. Yo no quería una simple línea de ropa deportiva, que hay muchísimas, hay demasiada competencia entonces me dije: ‘¿De qué forma puedo mezclar la actividad física con el hecho de que tenga un mensaje o propósito?’. Y fue ahí cuando recordé las frases o palabras que hay tenido un significado profundo para mí en momentos difíciles y que podrían ayudar a otros. Cuando alguien lleve puesta la ropa de mi línea o que alguien lo vea en la calle o en el gym, se motivará.

VER GALERÍA

HU: Es una colaboración muy familiar, tu mamá y tu hija Daniela aparecen como modelos de las prendas…

RD: En mi familia a todos nos encanta el ejercicio. Cuando vivíamos en Cuba, por las carencias que había no habìa gimnasios. Sin embargo, mi mamá me llevaba con un grupo de amigas y poníamos los videos de Jane Fonda y nos poníamos a hacer ejercicio. Mi mamá me enseñaba a cuidarme, a hacer ejercicio, a estar activa. Mi mamá va al gimnasio todos los días y va a cumplir 75 años y a ella le encanta. Mi hija me ve a mí y a su abuela y hace lo mismo, mi hija está en gimnasia, va al gimnasio conmigo, ese es el ejemplo que uno le da a sus hijos.

Quisimos hacer (la marca) muy familiar… Para hacer ejercicio no hay edad, algunos lo hacen por competencias, otros por vanidad y unos más por salud, que ese es mi caso.

El regreso de Adamari López

HU: Ya están completos en Un Nuevo Día con el regreso de Adamari López…

RD: Extrañamos muchísimo a Adamari, estuvo bastante tiempo fuera. Teníamos ganas ya de estar los cuatro juntos toda la familia unida. Cuando uno del grupo no está, créeme que las cosas cambian y todo es totalmente distinto; es como estar en una reunión familiar y cuando uno falta empiezan a decir cosas como ‘pero por qué no está’ o qué pena, porque faltó’. Cada uno tiene lo suyo y estamos ahora ya mismo completos y contentos de que ‘Ada’ ya esté bien de salud y esté de regreso con nosotros.

VER GALERÍA

Los básicos de belleza de Rashel Díaz

HU: ¿Cuáles son tus tips para cuidar tu piel?

RD: Cuido mucho mi piel, los que trabajamos en la televisión nos exponemos mucho al maquillaje y más nosotros, que tenemos un programa diario de 3 horas y media. Tomo mucha agua, me hago limpiezas mensuales en el rostro, nunca me voy a la cama con maquillaje por muy cansada que esté y me pongo mis cremas hidratantes.

También evito exponerme al sol salvajemente. A mí antes me encantaba, pero ahora que voy a la playa –que por cierto me gusta muchísimo –me pongo unos sombreros que son más grandes que yo y mucho protector solar (risas).