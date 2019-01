Toni Costa no cabe de la felicidad que su rol como bailarín en el reality Mira Quién Baila All Stars le ha dado. A diario, el prometido de Adamari López comparte en sus Intagram Stories los detalles de los ensayos que hay detrás de cada gala del show de Univision. Gracias a ello, el español ha hecho buenos lazos amistosos con Clarissa Molina, Sherlyn y un grupo muy profesional de bailarines que cada domingo se lucen en la pista de baile.

Una coincidencia que une a ambas estrellas es que, a la par, Luis Fonsi también vive una experiencia muy grata en La Voz US, el reality de Telemundo que se enfrenta a Univision en busca de audiencia. El cantante, aunque más discreto en sus publicaciones, no se queda atrás al momento de compartir los mejores ratos en el estudio. Así es como ambos buscan brillar al máximo en sus respectivas emisiones.

Toni Costa hizo un espacio muy grande en su agenda para cumplir con el compromiso de presentarse cada domingo en Mira Quién Baila All Stars. Para él no es nada nuevo estar ante las cámaras y mostrar sus mejores pasos, pues en 2011 fue parte de la segunda temporada de este reality, en el que además de llevarse experiencias muy gratas, conoció a su hoy prometida y madre de su hija Alaïa, Adamari López. Dos años antes, la actriz y hoy conductora de Un Nuevo Día, atravesaba por un momento difícil luego de anunciar su divorcio con Luis Fonsi

Como parte del jurado de La Voz US, Fonsi también tiene un compromiso con el público. A su lado, Alejandra Guzmán, Wisin, y Carlos Vives deciden el futuro del talento que semana a semana pasa frente a ellos. Para Luis, es un proyecto que le apasiona no sólo por la música, sino por la importancia para los latinos. "Primera vez que se hace La Voz para nuestra gente Latina que vive en US y, por supuesto, mi tierra Puerto Rico", escribió antes de arrancar con el show el domingo pasado. "Yo estoy feliz con el equipo", agregó en otra de sus publicaciones.

Fonsi, además, ha hecho gran mancuerna con sus compañeros del jurado. "Hay mucho amor en La Voz US. Me la estoy pasando increíble con mis compañeros Alejandra Guzmán, Wisin y Carlos Vives (¡que no sale en esta foto porque seguro estaba haciendo de las suyas como sólo él sabe!)", anotó junto a una imagen en la que se aprecia la camaradería que hay en el set.

¿Qué será lo que Adamari López sintoniza cada domingo?

La elección de Adamari López a la hora de elegir el canal en casa no parece sencilla. Por una parte, la presentadora de Un Nuevo Día apoya el programa en el que aparece su ex, pues es parte de la cadena para la que trabaja. Ella misma ha declarado que apoya al Team Wisin. Por otra parte, en Univision aparece cada semana su prometido demostrando el resultado de los arduos ensayos en los que se concentra día a día y, en ocasiones, hasta muy tarde, siempre buscando la perfección en cada paso en la pista.