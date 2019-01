Thalía se ha convertido en una de las celebridades más queridas de las redes sociales, pues con su carisma, talento y su extrema creatividad se ha ganado el corazón de sus más de 12 millones de seguidores. Además, cada publicación que hace en Instagram tiene potencial para convertirse en un verdadero fenómeno viral. Como le sucedió en 2018, cuando luego de compartir un video en el que baila muy feliz, surgió el popular #ThalíaChallenge, que después terminaría convirtiéndose en una canción de su más reciente producción discográfica Valiente.

Y es que las redes sociales se han convertido en el vehículo perfecto para que la cantante se acerque a sus fans y comparta detalles de todo lo que hace con ellos, además de ser el medio perfecto para promocionar sus canciones, su marca de ropa y hasta sus conciertos. Sin embargo, Thalía también utiliza sus redes para compartir con sus followers un poco de su loca personalidad.

"¡Amo las redes sociales! La gente que me sigue conoce mi lado loco, mi humor negro, mi irreverencia, mi desquiciamiento. Es otro universo y yo me he divertido, lo he gozado mucho”, dijo la cantante en la edición de diciembre entrevista exclusiva en la edición de diciembre de HOLA! USA, que ya reciben los suscriptores y se encuentra a la venta en los quioscos desde el 21 de diciembre

Sin embargo, la cantante dejó en claro con su más reciente post en Instagram, que eso triunfar en las redes sociales no es nuevo y que incluso ella ya era una visionaria pues con el surgimiento del #10yearsChallenge, la protagonista de la telenovela Marimar compartió un video de 2009, en el que se le ve charlando con sus fans mientras la peinan y maquillan, en contraste con un clip actual en el que está haciendo lo mismo pero 10 años después.

“¡Siempre ser uno mismo! Este video me encantó, yo siempre ‘reportando’ mi día a día mucho antes del social media”, escribió debajo de su publicación, resaltando que ella ya había creado su propio estilo para publicar los detalles de su vida y carrera a través de las redes sociales.

Thalía y la fama

Sin duda alguna, Thalía es una de las estrellas latinas más reconocidas en el mundo. Pues la cantante ha estado presente en la vida de muchas personas desde hace muchísimos años, ya sea en las telenovelas, en la radio y más recientemente en las redes sociales. Sin embargo, la cantante sabe muy bien que el precio que se debe pagar por la fama puede ser muy alto por lo que ha aprendido a disfrutarla, pero al mismo a escaparse de ella.

“La fama es una viuda negra, una gran telaraña divina, hermosa, que tiene todas las gotas del reflejo de rocío de la mañana, que te atrapa, que te engaña, que te enamora, hasta que de pronto hay momentos en que se acerca y te enseña los colmillos. Puede que te pique, puede que te envenene, pero depende de ti escaparte y disfrutarla", dijo la también actriz a HOLA! USA.