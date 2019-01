Si bien se especuló que Kim Kardashian y Kanye West esperan su cuarto hijo, no sabíamos si tendrían un niño o una niña, ¡hasta ahora! La socialité no solo confirmó que efectivamente está expandiendo su familia, ¡también reveló que el nuevo bebé será un niño!

Durante su aparición en Watch What Happens Live el lunes por la noche, Kim reconoció que los hijos de ella y Kanye, North de cinco años, Saint de tres años y Chicago de 11 meses, tendrán un hermanito que nacerá "pronto". El presentador Andy Cohen le preguntó a la estrella de Keeping Up With Kardashians: "¿Estás buscando otro hijo?", A lo que Kim respondió: "¡Lo estamos!". También confesó que dejó que se filtrara la noticia durante las vacaciones mientras celebraba demasiado. "Me emborraché en nuestra fiesta de Navidad y le dije a la gente y no puedo recordar a quién le dije", se rio.

Los hijos de Kim y Kanye, North, Saint y Chicago, tendrán un hermanito. Foto: Kim Kardashian / Instagram

A principios de este mes se informó que la famosa pareja de celebridades, que eligió la gestación subrogada para el nacimiento de Chicago, una vez más recurrían a este método. Kim sufrió complicaciones durante sus embarazos con los hijos mayores North y Saint, y no pudo volver a quedar embarazada.

Fue entonces cuando ella y Kanye acudieron a un sustituto para su tercer bebé y se emocionaron cuando le dieron la bienvenida a su segunda hija. "Estoy muy agradecido por la tecnología moderna y que esto es posible", escribió la nueva mamá en las redes sociales. "No es para todos, pero amo absolutamente a mi portador gestacional y esta fue la mejor experiencia que he tenido. Nuestro portador gestacional nos dio el mejor regalo que cualquiera podría dar".

La famosa poderosa de celebridades está usando un sustituto, tal como lo hicieron con Chicago Foto: Kim Kardashian / Instagram

"La conexión con nuestro bebé llegó instantáneamente y es como si ella estuvo con nosotros todo el tiempo. Tener un portador gestacional fue muy especial para nosotros y ella hizo realidad nuestros sueños de expandir a nuestra familia. Estamos muy emocionados de finalmente darle la bienvenida a casa a nuestra bebita".