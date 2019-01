Más allá de compartir la misma televisora y haber coincidido en algunos programas y eventos, a Raúl de Molina y María Celeste Arrarás los une una linda amistad. Ambos presentadores se han visto crecer mutuamente en el ámbito profesional, y cuando las cámaras se apagaban, la conexión se extendía hasta sus familias. Los seres queridos de los dos estuvieron presentes durante este tiempo, y de una cercanía tan grande, nació otra bella amistad: la de las hijas de cada uno, Mia de Molina y Lara. Ambas se llevan de maravilla y ha sido la propia María Celeste quien reveló en su cuenta de Instagram lo unidas que son las chicas.

La semana pasada, Lara celebró su cumpleaños número 18 y, además de protagonizar un par de recuerdos y fotografías de su mamá en las redes sociales, la joven celebró su cumpleaños con una cena en la que sus familiares y amigos más cercanos estuvieron presentes. A la cena no faltó Mia de Molina, quien posó muy contenta junto a la festejada en este día tan especial. Aunque la imagen no fue la favorita de María Celeste, fue suficiente para contar a sus seguidores lo que hay detrás de ella. "No sé por qué la foto salió tan Al Rojo Vivo, pero captura la amistad de años de mi Lara y su íntima amiguita Mia, la hija de mis queridos Raúl de Molina y Mily. ¡Dos generaciones de amistad!", escribió la conductora sobre la instantánea.

Lara es casi un año menor que Mia y se encuentra cursando el último año de la preparatoria. La hija de Raúl de Molina, en cambio, ya es toda una universitaria que desde el verano pasado vive en Washington, en donde estudia negocios internacionales. La distancia no ha sido una limitante en su amistad, y es gracias a las diversas plataformas de mensajería y las redes sociales que las chicas pueden mantenerse al tanto de lo que sucede en sus vidas, y sin que pase mucho tiempo sin que sepan una de la otra.

Las vacaciones familiares en donde coincidieron las chicas

El verano pasado fue uno de los más importantes para Raúl de Molina y su familia, pues fue el último que Mía pasó junto a sus padres antes de mudarse a su nuevo dormitorio en la universidad. Para hacer de aquellas unas vacaciones aún más especiales, el conductor de El Gordo y la Flaca llevó a su esposa e hija a Mykonos, en donde coincidieron con María Celeste Arrarás y Lara. Aunque fueron un par de días los que ambas familias estuvieron en el mismo lugar, fueron suficientes para pasar un rato de lo más agradable. Mia no sólo se lleva muy bien con Lara, también lo hace con la mamá de su amiga, quien recordó con cariño cómo es que vio crecer a ambas después de haber sido un par de pequeñitas que cargaban en brazos.

