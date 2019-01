La foto de Maluma desde el hospital que conmocionó a sus fans

La más reciente fotografía de Maluma en su cuenta de Instagram ha causado revuelo entre sus fans, y no por que se trate de un nuevo cambio de look o de una instantánea al lado de su novia, sino porque aparece recostado en una cama de hospital, vestido con la indumentaria usual de las personas que son atendidas en un centro médico. El cantante de origen colombiano acompañó la imagen con la siguiente descripción: "Siempre andamos positivos...", sin dar más detalles de su condición. A solo unos minutos de haber compartido esa publicación en su cuenta de Instagram, sus millones de fans se han solidarizado y le han enviado sus mejores deseos, pese a no tener más información de la salud del intérprete de Felices los Cuatro.

VER GALERÍA

En la instantánea -que lleva más de 500 mil 'me gusta'- Maluma aparece con una actitud relajada, tal y como lo indica en la descripción de su post, además de mostrar la lengua de fuera y haciendo con la mano la señal de 'amor y paz'.

Sus fieles seguidores, quienes no entendían lo que sucedía, le dejaron comentarios de apoyo: “Ay Juan Luis, ¿qué pasó? Bueno solo me queda decirte que Dios te bendiga”, “Pronta recuperación”, “Rezando por ti” y "Las mejores energías ‘parce’, pronta recuperación". Algunos más le suplicaban que explicara que era lo que estaba pasando y escribían cosas como “No puedes poner esa foto y no aclararnos que sucede, ¿estás bien?”. Eso sí, la gran mayoría aseguró estar orando por él y desearon que pronto se recupere y regrese a los escenarios.

VER GALERÍA

Además de sus fans, algunos famosos y varios de sus colegas le han manifestado su apoyo en estos momentos. Pipe 'El Bueno', el DJ Diplo, Felipe Pelaez, Noel Schajris y el grupo Reik, son solo algunos de los músicos que se han sumado a los mensajes de cariño y buenas vibras.

Natalia Barulích, novia del intérprete, reaccionó a esta fotografía y únicamente atinó a comentarla con unos emojis de un corazón rojo y unos brazos, que representaban fortaleza. Con esta reacción, la también DJ deja ver que ha estado al pendiente de su novio.

Más notas como esta:

- Maluma desmiente su retiro y responde a quienes dijeron que dejaría los escenarios

- ¡Un poni de carne y hueso! Tienes que ver los exóticos regalos de Maluma y Natalia Barulích

Celebración de cumpleaños

Apenas hace unas horas, la pareja estaba de lo más animada, pues celebraron el cumpleaños de Natalia. A través de sus cuentas de redes sociales, los novios compartieron imágenes y videos de la agradable velada que disfrutaron en compañía de unos amigos en Medellín, Colombia. En esa noche tan especial, los besos y mimos de parte de Maluma hacia la festejada no se hicieron esperar y se portó de lo más cariñoso con ella.

VER GALERÍA

Además de pasar juntos una velada de ensueño, Maluma –cuyo nombre real es Juan Luis Londoño –le dedicó a su novia una romántica felicitación con una foto fuera de lo común, en la que aparece su rostro en un close up y muy natural. El cantante escribió junto a esa foto: “Es tu cumpleaños, pero realmente el regalo es para mí por tenerte a mi lado todos los días. Te amo Natalia HBD MY LOVE (Sé que vas a matarme por esta fotografía).