Clarissa Molina revela a HOLA! USA: "Todo el cuerpo duele por los ensayos de Mira Quién Baila"

Aunque tan sólo han pasado un par de galas, Clarissa Molina ya demostró que es una gran bailarina sobre la pista de Mira Quién Baila All Stars. Emocionada por su participación en el reality, la presentadora y ex Nuestra Belleza Latina contó en una entrevista con HOLA! USA que no ha sido nada sencillo, pero sí bastante divertido. Semana a semana, Clarissa cuenta con todo el apoyo de sus amigos y familiares en este reto en el que pone a prueba sus habilidades físicas. Y, por supuesto, tiene en mente los consejos de su amiga Ana Patricia Gámez, quien hace poco más de un año fue finalista en la misma competencia.

Si algo ha aprendido Clarissa Molina en esta competencia es que las expectativas son muy distintas a la realidad. "En tu vida cotidiana tú bailas normal, tú bailas en una pista en la República Dominicana, en Estados Unidos... Pero, a la hora de bailar en el escenario, tienes que tener mucha técnica, estar pendiente a la cámara, del bailarín. Hacer todo totalmente diferente a como tú bailas normal", dijo sobre lo consciente que debe estar en cada paso que da ante el jurado.

Clarissa está dispuesta a dar lo mejor de ella en la pista, por eso es que no se negaría a bailar ningún ritmo. "El que se me dificultaría más es el quick step. Nunca lo he hecho", dijo. Después, un poco analítica, agregó: "Pero cualquier ritmo es muy difícil porque es algo totalmente diferente. No es una bachata de la República Dominicana, es una bachata con técnica, piruetas, cargadas. Yo pienso que en Mira Quién Baila todo es difícil".

Por suerte, cuenta con los consejos de Ana Patricia Gámez, para lograr colarse a la final como ella lo hizo a finales de 2017, en la temporada en la que Dayanara Torres resultó ganadora. "Nos sentamos un día a hablar. Me dijo qué tener en cuenta, qué debo y qué no debo hacer. ¡Se lo agradezco muchísimo!", contó. "Ella se puso muy contenta cuando supo que iba a estar aquí", agregó. Además, tiene el gran apoyo de sus colegas, como Raúl de Molina, quien la visitó este fin de semana para desearle lo mejor antes de salir a bailar.

Ante las cámaras y con el vestuario de cada coreografía luce espectacular, pero la también actriz reveló cuáles son las consecuencias luego de tantos ensayos. "Nada me ha hecho llorar, pero en mi baile de bachata como que me lastimé un poquito el entre muslo. Y tengo dolores de los ensayos. Todo el cuerpo te duele demasiado. Pero, pues es cuestión de acostumbrarse", explicó animada.

Aunque está enfocada en el baile y en que las coreografías queden perfectas, Clarissa tiene una motivación más en mente a la hora de presentarse en la pista. "También se trata de aprender cosas para poder implementarlas a futuro y, aparte de todo, es que estamos bailando con un propósito que es ayudar a la fundación que cada uno apoya", contó la chica de 27 años, quien apoya a la Fundación Monumento Viviente de Nueva York. "A mí me encanta el baile y, poderlo combinar con ayudar a otras personas para mí, más que un privilegio, es un honor", dijo la ex reina de belleza.

Más allá de la pista de baile

Clarissa Molina inició el año con muchos proyectos entre manos. Además del reality, continúa con su trabajo como presentadora en El Gordo y la Flaca. Su carrera como actriz también va en ascenso pues está por iniciar el rodaje de la secuela de Qué León. "Estoy súper feliz porque, aparte de todo esto, estoy estrenando La gran sorpresa", explicó sobre el programa familiar en el que se cuentan historias inspiracionales.

Aún con tantas actividades en la agenda, Clarissa no se olvida de los básicos de belleza. "Siempre trato de quitarme el maquillaje para que mi piel luzca bonita con o sin él. Me cuesta porque llego muy cansada, pero lo trato de hacerlo lo más posible", dijo sobre su truco para lucir fresca aún en los días con más trabajo.

Sin duda, Clarissa Molina se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, un lugar con el que soñaba hace algún tiempo. Feliz por las metas que ha alcanzado, le envió un mensaje a su yo de hace 10 años. "Le diría: 'Tranquila, que tú vas a lograr todo. Pero con mucho esfuerzo, haciendo las cosas bien. Todo va a llegar a su momento. El tiempo de Dios es perfecto'. Eso le diría a ella", concluyó.